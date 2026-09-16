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إيران

بقائي: ألمانيا لم تتحلّ بالشجاعة لإدانة العدوان على إيران
إيران

بقائي: ألمانيا لم تتحلّ بالشجاعة لإدانة العدوان على إيران

2026-09-16 19:50
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علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضد إيران؛ قائلًا: إنه "لا يمكن للمستشار الألماني أن يدعم الحرب والجرائم، وفي الوقت نفسه يقدّم نفسه بطلًا للسلام وواعظًا في الأخلاق".

وكتب بقائي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، ردًا على المزاعم والاتهامات التي وجّهها المستشار الألماني إلى إيران: "المستشار الألماني يتحدث عن "حرب" إيران، و"برنامجها النووي العسكري"، و"وكلائها". وهذه رواية مشوّهة تمامًا".

وأضاف: "إن أميركا والكيان الصهيوني، وليس إيران، هما من شنّا الحرب العدوانية. ولم تمتلك ألمانيا حتى الحد الأدنى من الشجاعة الأخلاقية اللازمة لإدانة هذا العدوان".

وتابع: "إن الشعوب التي تصفها برلين بأنها "وكلاء" هي أطراف مستقلة، لها أهدافها وحساباتها الواضحة. وهي تناضل من أجل حقها في تقرير المصير والحرية والكرامة في مواجهة الاحتلال وسياسات الهيمنة. وإيران لا تمتلك أي برنامج نووي "عسكري"، مهما كررتم هذه الكذبة الكبرى التي اختلقها الكيان الصهيوني".

وختم بقائي منشوره بالتأكيد على "أن منطقتنا يجب ألا تدفع ثمن شعور ألمانيا بالذنب أو نهجها القائم على الخضوع للمتنمرين. فلا يمكن لألمانيا أن تدعم علنًا "الأعمال القذرة"، ثم تقدم نفسها على أنها بطل للسلام وواعظ في الأخلاق".

وكان المستشار الألماني قد قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: "يجب أن يتوقف دعم طهران للجماعات التابعة لها في أنحاء المنطقة. ونحن نرى تداعيات هذه السياسات يوميًا، ونطالب إيران بألا تنقل الصراعات إلى داخل الأراضي العراقية. ويجب على إيران أن تنهي أخيرًا هذا الإغلاق في مضيق هرمز؛ والأهم من ذلك، أن توقف برنامجها النووي العسكري".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران إسماعيل بقائي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران ألمانيا
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