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إيران

بزشكيان: دول مختلفة تسعى للتعاون مع إيران رغم محاولات الأعداء لفرض العزلة عليها
إيران

بزشكيان: دول مختلفة تسعى للتعاون مع إيران رغم محاولات الأعداء لفرض العزلة عليها

2026-09-16 20:07
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أشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى محاولات الأعداء قطع ارتباط إيران مع العالم، وقال: إنه "رغم محاولاتهم وتهديداتهم وإغراءاتهم، تسعى دول مختلفة إلى التعاون مع إيران"؛ داعيًا الوزراء إلى توفير الأرضية اللازمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات الثنائية والدولية.

خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، وجّه الرئيس بزشكيان الوزراء أن يركّزوا بشكل خاص على متابعة مذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي جرى بحثها في اجتماع قمة البريكس؛ داعيًا الوزراء ورؤساء اللجان المشتركة إلى متابعة المفاوضات والتفاهمات المنجزة بجدية، وقال: "هناك إمكانات ورغبة جيدة في العالم للتعاون مع إيران، وينبغي الاستفادة منها على أفضل نحو".

وفي سياق آخر، أعرب بزشكيان عن تقديره لمواكبة المواطنين في خفض استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الشعار الرئيس للحكومة هو عدم توقف عجلة الإنتاج، وأن على الحكومة أن تكون في مقدمة جهود ترشيد استهلاك الطاقة وخفضه، وأن يتحول ذلك إلى ثقافة عامة.

وأكد كذلك، على ضرورة تنفيذ خطة "يوم واحد في الأسبوع دون سيارات"، وقال: "إن تشجيع المواطنين على المشي واستخدام وسائل النقل العام والدراجات، إلى جانب توفير خدمات نقل عامة للدوائر وتغيير ساعات العمل ودمج المباني الإدارية، ينبغي أن يتحول إلى حركة عامة ومشاركة اجتماعية واسعة".

ورأى بزشكيان أن الاستفادة من قدرات منظمات المجتمع المدني، وخطباء المساجد وأئمة الجمعة والمؤسسات الثقافية والتعبئة الشعبية أمر ضروري لنشر ثقافة خفض استهلاك الطاقة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من جميع الإمكانات الاجتماعية والثقافية المتاحة لإحباط مؤامرات العدو ومنع هدر موارد الطاقة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الطاقة
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