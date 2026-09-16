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فلسطين

وزارة الصحة في غزة: 6 شهداء في 24 ساعة و20 شهيدًا حصيلة انهيار المبنى
فلسطين

وزارة الصحة في غزة: 6 شهداء في 24 ساعة و20 شهيدًا حصيلة انهيار المبنى

2026-09-16 20:14
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,795 شهيدًا، و174,869 مصابًا. 

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، لهذا اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و71 مصابًا.

وأوضحت بأن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,381 شهيدًا، والمصابين إلى 4,757، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار البناية السكنية في مدينة غزة إلى 20 شهيدًا، وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال عدد من المواطنين مفقودين تحت الأنقاض، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة جراء العدوان إلى 50 حالة وفاة.

وأعلنت أيضًا عن استشهاد الصياد وسام برهم الأقرع، بعد تعرضه لإطلاق نار من زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح بالمحافظة الوسطى، يوم أمس الثلاثاء، وعُثر على جثمانه صباح اليوم.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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