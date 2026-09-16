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فلسطين

5 شهداء بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة
فلسطين

5 شهداء بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة

2026-09-16 20:36
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استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء سلسلة اعتداءات وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ صباح اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، فيما تمّ انتشال جثمان الصياد وسام برهم الأقرع الذي استشهد بنيران الاحتلال أمس الثلاثاء في أثناء عمله في صيد السمك في بحر دير البلح بالمحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا مأهولًا في شارع السكة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كذلك استشهد طفل وشاب، وأصيب آخرون، جراء غارة جوية شنها طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على كافتيريا في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي اعتداء آخر، أصيب عدد من المواطنين جراء غارة جوية شنتها مُسيرة للاحتلال قرب المدخل الغربي لبلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستشهد الشاب صالح زياد مقداد متأثرًا بجروح كان قد أصيب بها جراء قصف "إسرائيلي"، استهدف أمس، منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

كذلك استشهد المصاب أحمد صالح الشاعر (36 عامًا)، متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف "إسرائيلي" استهدف الأحياء السكنية في مدينة غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم، عدة مناطق شرق قطاع غزة، وسط إطلاق نار متواصل.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم وبشكل مكثف المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية التابعة للعدو "الإسرائيلي" نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ البحر في مدينة خان يونس، في وقت يستمر تحليق الطيران المُسيّر بشكل متواصل في الأجواء.

واستشهد أمس سبعة فلسطينيين في سلسلة غارات جوية شنها طيران الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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