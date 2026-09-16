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نشر الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، مقطع فيديو تضمن مشاهد توثّق إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز "F-15" وحطامها في محافظة مأرب.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن صباحًا إسقاط الطائرة أثناء قيامها بـ"أعمال عدائية" في أجواء مأرب.

وأوضح سريع أن عملية الإسقاط نُفذت بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت تنفذ مهام دعم للتحشيدات السعودية.



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