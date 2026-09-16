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إيران

قاليباف: التضخم الأميركي رهين مضيق هرمز وباب المندب
إيران

قاليباف: التضخم الأميركي رهين مضيق هرمز وباب المندب

2026-09-16 21:28
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لن يتمكن من فتح مضيق هرمز أو إنتاج برميل إضافي من النفط، مشيرًا إلى أن التوقعات التضخمية الأميركية باتت مرتبطة بتطورات أسواق الطاقة ومخاطر مضيقي هرمز وباب المندب.

وقال قاليباف في منشور له على حسابه عبر منصة «إكس»: "إن التحكم بالتوقعات التضخمية في الولايات المتحدة من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة لم يعد كافيًا، لأن هذه التوقعات تتأثر بصدمة في جانب العرض ناجمة عن إغلاق ممرات الطاقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب".

وأضاف قاليباف أن "مخاطر مضيق هرمز" هي التي تحدد مستوى الأسعار في هذه الظروف، مشيرًا إلى أن إدارة هذه المخاطر باتت بيد إيران.

وأوضح قاليباف أن الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، وفي مقدمتها أسعار الفائدة، لا تكفي وحدها لإدارة التضخم عندما تكون صدمات الطاقة مرتبطة بعوامل جيوسياسية.

وختم لافتًا إلى "أن التطورات الجيوسياسية أصبحت عاملًا مؤثرًا في المؤشرات الاقتصادية، ومنها التضخم".

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