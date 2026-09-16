أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي محمد المشاط، أن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي بلغ بها الوعي معرفة حقيقة هذا النظام المجرم الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة.

وأوضح المشاط في تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية –"سبأ"، اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، أن أبناء اليمن هم الأعظم إيمانًا ووفاءً للمقدسات الإسلامية وعلى استعداد للتضحية فداءً لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين.

وأشار إلى تميّز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبًا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية سواءً للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم (ص) أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف.

وقال المشاط: "كان الأجدى بهذا النظام أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقداستها"، مبيّنًا أن "من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين؛ هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية"

وختم مشدّدًا على أن "هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، كما لم تنطلِ ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها".

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