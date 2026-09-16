أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية، اعترضت، تمام الساعة 18:40 من مساء اليوم الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر 2026، تشكيلين حربيين سعوديين نوع "F-15" فوق أجواء المخا في محافظة تعز.

وكشف العميد سريع في منشورٍ له عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طائرات التشكيلين الحربيين السعوديين، أقلعت من قاعدة "خميس مشيط"، مشدّدًا على أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراضها بعددٍ من "صواريخ أرض - جو محلية الصنع، وتم إجبارها على المغادرة فورًا قبل تنفيذ أيّ عمل عدائي بفضل الله".

وفي بيان آخر أكد العميد سريع، أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت عصر اليوم الأربعاء من إسقاط "طائرة استطلاع مسلحة نوع "وينق لونق2" تابعة للعدو السعودي المجرمة في أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب وذلك بسلاح مناسب".

وصباح اليوم تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة حربية سعودية نوعِ "إف 15" في أجواء محافظة مأرب، وذلكَ بصاروخِ أرض جوٍّ محليِّ الصنعِ، ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد للحظة إصابة الصاروخ اليمني الطائرة السعودية بشكّلٍ مباشر، كما وثقت المشاهد ما تبقى من حطام الطائرة.

وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية في العمق السعودي كانت القوات المسلحة قد أعلنت اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدَفَت شركة أرامكو في ينبُعَ بعشرات الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسَيَّرةِ والأخرى استهدَفَت قاعدةَ خميسِ مشيطٍ الجويةَ بعددٍ مِنَ الصواريخِ الباليستية.

وكان العميد سريع أعلن في بيان آخر أن الطيران الحربي السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 40 غارة جوية بطائرات "F15" أقلعت من قاعدة خميس مشيط مستهدفًا محافظات تعز ومأرب وحجة.

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