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إيران

إيران تطلق منظومة «علاج» لرصد التحركات المعادية لها في الخارج
إيران

إيران تطلق منظومة «علاج» لرصد التحركات المعادية لها في الخارج

2026-09-16 22:38
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أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظومة «علاج» الإيرانية للرصد والمعلومات بهدف كشف وتعريف العناصر والتيارات المعادية للوطن والمهددة للأمن القومي والمصالح الإيرانية، ولا سيما من يعملون من الخارج على دعم العقوبات الغربية والعدوان العسكري على إيران.

حماية الأمن القومي ومواجهة الخونة
وبحسب التعريف الرسمي للمنظومة، تتمثل مهمتها التي بدأت عملها في "حماية الأمن القومي والمصالح الشعبية الإيرانية في مواجهة التيارات المعادية للوطن والانفصالية والمروّجة للعقوبات الغربية والعدوان العسكري على البلاد".

وأكدت المنظومة أن الخيانة بحق إيران تترتب عليها تبعات قانونية، مشيرة إلى أن مواجهة خونة الوطن تتم من خلال الرصد الذكي والمستمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

دعوة إلى الإبلاغ عن العناصر المعادية
ودعت منظومة «علاج» المواطنين إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالعناصر المعادية للوطن عبر موقع المنظومة، أو من خلال حسابها على تطبيق «بله» وقناتها على «تلغرام»، في إطار المشاركة الشعبية في حماية الأمن القومي والتصدي للمخططات المعادية لإيران.

تفاعل شعبي واسع
وخلال 24 ساعة من إطلاق المنظومة، سجّل نظام «علاج» أكثر من 10 آلاف بلاغ من المواطنين بشأن عناصر وناشطي التيارات المناوئة، في مؤشر على تفاعل شعبي واسع مع المنظومة، بالتزامن مع حالة من الخوف والقلق في أوساط هذه التيارات.

إعلام معادٍ يهاجم المشروع
وبالتزامن مع بدء عمل المنظومة، سارعت وسائل الإعلام المعادية لإيران الناطقة بالفارسية، بينها «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشيونال» و«إيران واير»، إلى نشر تقارير حول المشروع، في محاولة للتشكيك في إجراءات إيران الرامية إلى مواجهة العناصر والتيارات المتورطة في دعم الضغوط والعقوبات والعدوان على البلاد.

وتؤكد منظومة «علاج» أن عملها يأتي في إطار الدفاع عن الأمن القومي والمصالح الشعبية الإيرانية، ورصد التحركات التي تستهدف البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيها.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العقوبات الاقتصادية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران العقوبات الأميركية
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