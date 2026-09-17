إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
22:41 |رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: فيتو الصين وروسيا ضد مشروع القرار الأميركي غير القانوني حال دون استغلال مجلس الأمن لأغراض سياسية
20:57 |الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على منصة تداول العملات المشفّرة "بيت بنك" بذريعة "دعمها الحكومة الإيرانية"
19:47 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: نثني على المواقف القيمة للصومال وباكستان وعلى امتناعهما عن التصويت لمصلحة مشروع القرار الأميركي
19:47 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: نعرب عن تقديرنا العميق لروسيا والصين على مواقفهما الثابتة والمبدئية وإجراءاتهما الحاسمة في مجلس الأمن
19:46 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس الأمن الدولي
18:15 |مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: انقضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وبالتالي فإن عقد جلسة اليوم لتمديد عمل "لجنة العقوبات على إيران" يفتقر بشكل كامل إلى أي أساس قانوني أو إجرائي
17:30 |فيتو روسي - صيني مزدوج يسقط مشروع القرار الأميركي لتمديد عمل "لجنة العقوبات على إيران" وامتناع باكستان والصومال عن التصويت
16:11 |إيران| قائد حرس الثورة في طهران الكبرى العميد حسن حسن زاده: تطوير القدرات الصاروخية والمتعلقة بالطائرات المسيّرة والدفاع الجوي مستمر
16:10 |إيران| قائد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى العميد حسن حسن زاده: نحن اليوم أكثر جاهزية مقارنة بما قبل حرب الـ 12 يومًا وحرب رمضان
15:58 |المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية في إيران محمد باقر ذو القدر: لن يفتح مقاتلونا مضيق هرمز إلا بعد الإطاحة بترامب المجرم ونتنياهو المتعطش للدماء من منصات السلطة وهذه هي المرحلة الأولى من انتقام الشعب الإيراني
15:24 |الحرس الثوري الإيراني: اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة MQ-9 رقم 53 التابعة للجيش الأميركي بواسطة نيران منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتقدمة التابعة للقوة الجوفضائية صباح اليوم في أجواء جزيرة قشم
14:44 |تحليل لـ"بلومبرغ" يكشف: العملية البحرية الأميركية لفرض حصار على إيران كلفت الخزينة الأميركية أكثر من 7.1 مليار دولار حتى الآن
13:34 |القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد ابن الرضا: حتى يوم أمس كانت القوات العسكرية للجيش الأميركي المعتدي والإرهابي استنادًا إلى ادعاءات ترامب مغرورة بأسلحتها وقدراتها العسكرية
13:34 |إيران| العميد ابن الرضا: واقع ميدان المعركة أظهر أن منظومات "باتريوت" و"ثاد" وصواريخ "توماهوك" واجهت تحديات أمام التكنولوجيا الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية المتقدمة
11:40 |بعثة تقصي الحقائق الخاصة بإيران: هذه الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" قتلت أكثر من 150 شخصًا من بينهم حوالي 120 فتاة وفتى
11:40 |بعثة تقصي الحقائق الخاصة بإيران: هذه الهجمات شملت ضربات صاروخية "توماهوك" على مدرسة شجرة طيبة الابتدائية التي يمكن التعرف عليها بوضوح في ميناب
11:40 |بعثة تقصي الحقائق الخاصة بإيران: الولايات المتحدة ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية في أعقاب الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" في 28 شباط/ فبراير
10:28 |الاستخبارات الإيرانية: الشعب الإيراني ولا سيما أبناء سيستان وبلوشستان لن يسمحوا بأن تتحول دماء الشهداء الطاهرة إلى ذريعة لإثارة الفرقة والشرخ بين الإخوة الشيعة والسنّة
10:27 |الاستخبارات الإيرانية: لن يتمكن الإرهاب أبدًا من إسكات فكرة الوحدة بل سيعزز نهج التوافق والأخوة الإسلامية
10:26 |الاستخبارات الإيرانية: ندين بشدة هذا العمل الإرهابي ونلتزم بمواصلة العمل لتحديد هوية منفذي هذه الجريمة والمحرضين عليها وداعميها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم
10:26 |الاستخبارات الإيرانية تعليقًا على اغتيال مولوي كركيج: اغتيال شخصيات كهذه لا يمثل جريمة بحق الأفراد فحسب بل هو اعتداء على أمن المجتمع ووحدته
09:59 |المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا ردًا على تصريحات ترامب بشأن القدرات العسكرية الإيرانية: الادعاء بتدمير القوة العسكرية الإيرانية كاذب
09:18 |قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية: القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة على أي خطأ في حسابات العدو بإرادة إلهية وبدعم من الشعب العزيز والواعي والحاضر في الميدان
06:10 |أكسيوس عن مصادر: ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل