أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تولي أهمية وقيمة خاصتين للشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وكتب عراقجي فجر اليوم الخميس في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" بعد زيارته للصين: "لقد أجرينا مشاورات ناجحة مع شركائنا في الصين.. تولي إيران أهمية وقيمة خاصتين للشراكة الاستراتيجية التي أقمناها وعززناها مع الصين على مر السنين".

وشدد عراقجي في منشوره على أن "القرارات التي تُتخذ اليوم ستؤثر على التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة، وستكون لها تداعيات كثيرة وواسعة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "أن مبادئ السلام الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات أهمية بالغة".



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