اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026 بتحليل الأوضاع الداخلية والخارجية المتعلقة بالحرب على إيران وبالخصوص مع دخول الحرب يومها الـ201، حيث اهتمت بتفكيك المشهد الداخلي الشعبي وتفكيك البنية الأميركية بعد هذه الأيام المئتين، وخلصت الصحف إلى أن القدرة على الاستمرار بالنسبة لإيران أعلى من القدرة التي يستطيع الاقتصاد العالمي تحميلها للمواطنين في الغرب.

حسابات المضائق

كتبت صحيفة جوان: "يطرح الفضاء السياسي سؤالًا هامًا: الآن وقد أُغلق مضيق باب المندب ومضيق هرمز، من سيتحمل تكلفة إغلاق المضيقَين لفترة أطول، بينما يستفيد في الوقت نفسه من زيادة التكاليف على الجانب الآخر؟ أو بعبارة أخرى: مع استمرار إغلاق المضيق والحصار البحري، هل إيران أم أميركا (والعالم) تحت ضغط أكبر؟

[...] هناك أسباب تدفع للاعتقاد بأن إيران هي الأقدر على تحمل العبء الأكبر والاحتفاظ بزمام الأمور. ليس الأمر سهلًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا حقق إبقاء المضيقين مغلقين النتائج المرجوة، فسيكون ذلك إنجازًا عظيمًا لا يُقدّر بثمن. من جهة أخرى، إذا لم يُحقق ذلك النتائج المرجوة، وازدادت الأمور صعوبة على إيران، فبإمكانها القول إنها لا تخسر شيئًا، ولا تتوقع حتى أن يتصرف خصومها بحكمة وإنصاف إذا فتحت المضيقين.

إذا تمكنت إيران من إبقاء المضائق مغلقةً طالما اقتضت استراتيجيتها ذلك، فقد تدفع ثمنًا اقتصاديًا، لأنها في ظل محدودية صادرات النفط، لن تستفيد استفادةً كاملةً من ارتفاع أسعار النفط، ومن جهة أخرى، سيبقى الحصار البحري قائمًا، وستبقى الصدمة الاقتصادية النفسية في المجتمع قائمةً. أما إذا لم تتمكن إيران من إبقاء المضائق مغلقةً حتى تتحقق مصالحها، فستدفع ثمنًا استراتيجيًا قد يلاحقها لعقود. لذا، يعرف السياسي الحكيم أي ثمنٍ يُفضّل.

وفقًا لهذه المعادلة، إذا تمكنت الولايات المتحدة من فتح المضائق، فستحقق ربحًا فوريًا وربحًا استراتيجيًا كبيرًا، ثم ستتجه مباشرةً إلى الصين! أما إذا لم تتمكن من فتح المضائق، فلن تعود أميركا، ويمكن اعتبارها الجارة الشمالية للمكسيك أو جنوب كندا أو دولةً في غرب جرينلاند! ولكن هل يتطلب فتح المضائق لقوة عظمى بعد ستة أشهر من العجز فرصةً أخرى؟!

قد تدّعي أميركا أنها لا تشتري كميات كبيرة من النفط من المضيقين، لكن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والوقود، وبالتالي التضخم، ثم أسعار الفائدة، وانخفاض النمو الاقتصادي، وتفاقم الضغوط السياسية الداخلية في أميركا. بعبارة أخرى، ليس صحيحًا أن إغلاق المضيقين سيقتصر على تكلفة استراتيجية وهزيمة للهيمنة الأميركية. في الوقت الراهن، ينصبّ اهتمام الأميركيين، الذين يميلون إلى الاستهلاك المفرط والسفر، على أسعار المواد الغذائية والبنزين أكثر من اهتمامهم بالمفهوم السياسي للهزيمة الاستراتيجية. لكن بيت القصيد هو أن هذا الوضع الاقتصادي والاستهلاكي بحد ذاته يمهد الطريق لهزيمة أميركا الاستراتيجية. بعبارة أخرى، لا ينبغي التركيز كثيرًا على العناوين الرئيسية. فالرأسمالية تتسامح مع الخسائر إلى حد ما، ورغم أن الأميركيين معروفون بميلهم إلى المخاطرة، إلا أنهم يتقبلون هذه المخاطر إلى حد ما.

صرح الأميركيون بأنهم تفاوضوا مع الحوثيين، وفي مقابل عدم مهاجمتهم لليمن، سيسمحون للسفن الأميركية بالمرور. أولًا، قد يعني هذا أن الباب مفتوح قانونيًا وسياسيًا، لكن الجميع يعلم أنه مغلق اقتصاديًا! فكما قيل مرارًا، تكمن المشكلة هنا في القلق وعدم اليقين. عندما يكون المرور عبر مضيق ما غير مضمون، ترتفع التكاليف. ثانيًا، فلنصف المفاوضات الأميركية مع اليمن بأنها أكبر فشل استراتيجي في التاريخ الأميركي!

لماذا؟ انظروا إلى قدرات اليمن، وسنوات الحصار البحري، والهجوم الأميركي السابق ووقف إطلاق النار مع هذه القوات نفسها! وغيرها الكثير من الأمور التي يمكن النظر إليها. لقد اعتادت أميركا على قبول الفشل الاستراتيجي ودفع ثمنه، وهي ليست ببعيدة عن قبول فشل استراتيجي آخر، حتى لو اختارت له اسمًا مختلفًا!"

تعثر النظريات الغربية في فهم شوارع إيران

كتبت صحيفة وطن أمروز: "لطالما سعى علم الاجتماع الحديث، الذي نشأ في عالم الغرب العلماني والرأسمالي ما بعد عصر النهضة، إلى تفسير ظاهرة "الشارع" والسلوك الجماعي للبشر في المدينة الحيوية بمفاهيم اختزالية وثنائيات مادية. من هذا المنظور، عندما تتحول شوارع إيران إلى مسرح لحضور مستمر ومتواصل لبناء الحضارة لملايين البشر، يواجه علماء الاجتماع الكلاسيكيون ومحللو مراكز الفكر الغربية عجزًا تحليليًا، لأن هذا الحضور لا يتوافق مع معايير الثورات الملونة، ولا مع منطق انتفاضات الفقراء، ولا مع نموذج الكرنفالات ما بعد الحداثية. ما يحدث في سياق الثورة الإسلامية، وفي المنعطفات التاريخية والمصيرية لهذه الأرض في فضاء الشارع، هو إعادة إنتاج لنظرية كلية جديدة في علم الاجتماع السياسي وفلسفة المكان؛ ظاهرة تحوّل الشارع من عنصر مادي محايد أو ساحة صراع على السلطة إلى فاعل ذي مغزى، يربط بين الناس ويردعهم.

لفهم هذه الظاهرة اللافتة، لا بد من إعادة تفسير العلاقة بين الإنسان والمكان والسيادة في المجالين الفكريين الشرقي والغربي، في ضوء المنطق الأصيل والإلهي للثورة الإسلامية. في تاريخ الفكر الاجتماعي الغربي، جرى تبادل مفهوم الفضاء العام، ولا سيما الشارع، بين النموذجين السائدين: اليساري (الماركسي والنقدي) واليميني (الرأسمالي الليبرالي).

في النظرية الحضرية الليبرالية، لا يملك الشارع أي مكانة سوى تسهيل حركة رأس المال. في هذا السياق، يُعد الشارع امتدادًا لمنطق السوق؛ ممرًا تتحرك فيه "الأجساد" ببساطة من نقطة إلى أخرى، حتى لا تتوقف دورات الإنتاج والاستهلاك الصناعي.

[...] في المقابل، ينظر علم الاجتماع النقدي والتقاليد الماركسية إلى الشارع من منظور الصراع الطبقي والنضال الدائم مع مركز السلطة. [...] ومن ثم، فإن علم الاجتماع المتأثر باليسار عاجزٌ بطبيعته عن فهم شارع يحمل في طياته بناءً سياسيًا ووحدة عضوية مع البنية الإقليمية. [...] فإذا كان الشارع في الليبرالية تجسيداً للفكر العملي والاستهلاكية، وفي الماركسية موطناً للتمرد العدمي، فإنه في المنظور الإسلامي امتداد لسجادة الصلاة، وفناء الحسينية. فعندما يخطو المؤمنون في الشارع، تُضفى على أفعالهم نفحة إلهية، وقرب من الله، وجهاد في سبيله. وتُحوّل التكبيرات والأناشيد والمواكب المتواصلة والشعائر الدينية المدينة من بيئة علمانية إلى فضاء مقدس.

[...] وتكمن أكبر معضلة تواجه النظريات الغربية في التعامل مع إيران في اعتبارها العلاقة بين السيادة والمجتمع علاقة "صفر وواحد" قائمة على مبدأ المحصلة الصفرية. في هذا الإطار، يُفترض أن يكون وجود الناس في الشوارع "ضد" النظام القائم، لكن ظاهرة خروج ملايين الأشخاص إلى شوارع إيران دعمًا لمبادئ المقاومة والثورة على مدى 200 ليلة حطمت هذا الافتراض. الشارع في الجمهورية الإسلامية هو المكان لإعادة إنتاج الشرعية المنبثقة من الإيمان، وساحة لتجديد ولاء الأمة لاستراتيجية الوصاية. لم يعد الشارع في مواجهة الدولة، بل إلى جانب ركائز السيادة وفوقها، يُلهم ويُوجه سلوك عناصر النظام.

[...] اليوم، في نقاشات الأمن القومي، لم يعد الشارع مجرد منصة لنقل القوات أو لتحريك المركبات؛ بل تحوّل إلى نظام دفاعي وهجومي في حرب مشتركة. لسنوات، سعى النظام المهيمن إلى تصوير المجتمع الإيراني على أنه "منهك" و"سلبي" و"منفصل عن المثل العليا"، معتمدًا على الدعاية الإعلامية. يحسب العدو في غرف عملياته النفسية أنه مع الضغوط الاقتصادية الشاملة والتهديدات العسكرية، سينهار النسيج الاجتماعي وستنقطع الصلة بين المجتمع والحكومة. في مثل هذه الأجواء الكئيبة، يقلب الوجود المستمر والثابت للناس في الساحات والشوارع الصفحة. هذا الوجود يُفعّل مبدأ الردع الاجتماعي. تعتمد الحسابات الجيوسياسية للغرب على إحصاء الصواريخ والدفاعات والسفن الحربية، لكن إيران الإسلامية أضافت بُعدًا ثالثًا لهندسة القوة غير مُحدد للبنتاغون وحلف شمال الأطلسي: العمق الاستراتيجي داخل الحدود بالاعتماد على الوجود في الشوارع. يشعر المحلل الغربي الذي يرى دقة إيران في توجيه صواريخها بالرعب، لكن الظاهرة التي تشل قواعد العدو في اتخاذ القرارات العدوانية هي الشوارع التي استولت عليها إرادة الشعب وحماسته. الرسالة التي تنقلها الشوارع هي أن هذا الشعب يدفع ثمن المقاومة ولا يساوم على شرفه وأرضه".

بدأ اليوم 201 للحرب

كتبت صحيفة كيهان: "بدأت إيران حربها في اليوم 201 باستهداف طائرة أميركية من دون طيار من طراز MQ9 في سماء جزيرة قشم. أصبح استهداف إيران لإحدى أغلى وأحدث الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الأميركي روتينيًا ومتكررًا لدرجة أنه يفقد أهميته الإخبارية تدريجيًا. كانت هذه الطائرة رقم 52 من هذه الطائرات باهظة الثمن التي تمكنت إيران من استهدافها وإسقاطها بنجاح. وفي الوقت نفسه، شنّ اليمنيون حملة واسعة النطاق.

أعلن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض-جو يمني الصنع. كما واصل اليمنيون هجماتهم بتدمير شركة أرامكو السعودية وقاعدة خميس مشيط الجوية.

[...] تتواصل التكهنات حول حجم الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم في اليوم 201 من الحرب. وذكرت صحيفة الغارديان أن الحرب مع إيران كلّفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 38 مليار دولار. ووفقًا للصحيفة البريطانية: "أنفقت الولايات المتحدة 22.3 مليار دولار على الذخيرة وحدها حتى 30 يونيو/حزيران. وقد أدى الصراع إلى نقص استراتيجي في مخزونات الأسلحة، وكشف عن محدودية القدرة الصناعية على إعادة تزويد الذخيرة".

ألحقت الهجمات الإيرانية أضرارًا بمئات المباني والمنشآت في القواعد الأميركية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وعُمان والأردن، أو دمرتها بالكامل. [...] وليست أميركا وحدها من تدفع ثمن حروبها. تتعاطف أوروبا أيضًا مع الولايات المتحدة في هذا الصدد. صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، أمس بأن الحرب ضد إيران كلّفت أوروبا 90 مليار يورو إضافية. وقالت: "لقد كلّف هذا الصراع الاتحاد الأوروبي بالفعل 90 مليار يورو إضافية في واردات الوقود الأحفوري". بعد 201 يوم من الحرب، تمكّنت وسائل الإعلام الأميركية أخيرًا من نشر صور محدودة تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالقواعد الأميركية في المنطقة".

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