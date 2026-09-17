كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وفد أوروبي يزور ضريح سيد شهداء الأمة

عين على العدو

خزينة جيش الاحتلال فارغة وتسريحٌ فوري لمقاتلي الاحتياط
عين على العدو

خزينة جيش الاحتلال فارغة وتسريحٌ فوري لمقاتلي الاحتياط

2026-09-17 10:04
260

بدأ جيش الاحتلال بتسريح جنود احتياط سبق أن جرى استدعاؤهم للنشاط العملياتي وذلك بشكل فوري، وأوقف التجنيد للخدمة الدائمة، نتيجة النقص الحاد في ميزانية "الأمن"، وفق ما ذكرت المحللة العسكرية في صحيفة "اسرائيل هيوم" ليلاخ شوفال. 

وتنقل المحللة عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية" قولهم "لا يوجد مال، الخزينة ببساطة فارغة".

بحسب شوفال، أعمال الاستعداد لفصل الشتاء في قواعد الجيش المختلفة متوقفة، فيما يُشير قادة في أحد ألوية الاحتياط، تلقوا أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية قبل نحو شهرين، الى أنهم أُبلغوا أمس بأنه يتعيّن عليهم تسريح نحو 20% من المقاتلين الذين جرى تجنيدهم للنشاط العملياتي في القطاع الشمالي، وكان التفسير الذي أُعطي لهم هو أنه لم يعد لدى الجيش الإسرائيلي مال.

كذلك يقول مسؤول صهيوني كبير في المؤسسة الأمنية "لا يمكن الآن شراء حتى قطعة واحدة من الذخائر – لا للجو، ولا للبحر، ولا للبر، ولا حتى صاروخ اعتراضي واحد للدفاع الجوي..  فليعد مهران فروزنفر ليكون رئيس شعبة الميزانيات في وزارة "الأمن" (الحرب)، وليرَ ما إذا كان يستطيع الانتصار في الحروب بهذه الطريقة".


شوفال لفتت الى أن "الجيش "الإسرائيلي" اضطر إلى وقف عمليات التجنيد للخدمة الدائمة فورًا – مرة أخرى، ببساطة لأنه لا يوجد مال. وفي الوقت الحالي، يُطلب منه بالفعل تسريح نحو 300 إلى 400 "اسرائيلي" في مهن التكنولوجيا والاتصالات والاستخبارات، والأعداد ستواصل الارتفاع".

بسبب الانتخابات الوشيكة في الكيان، يقدّر المسؤولون الصهاينة في المؤسسة الأمنية أنه في أفضل الأحوال لن تُحوَّل الأموال قبل نيسان 2027، ويضيفون "لقد استنفدنا كل ما يمكننا تدبيره. سيكون الجيش "الإسرائيلي" أقل استعدادًا للحرب المقبلة، وأعداؤنا لا ينتظرون".

 

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو تجاهل كلفة الحرب.. هل كانت "إسرائيل" تواجه خطر الإبادة؟
عين على العدو منذ 16 دقيقة
استطلاع
استطلاع "إسرائيلي": "فينتر" لا يتجاوز نسبة الحسم ويضعف كتلة اليمين
عين على العدو منذ ساعة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجة
عين على العدو منذ 3 ساعات
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يحرم مقاتليه من إجازاتهم المتراكمة 
عين على العدو منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب والاستنفار إلى أقصى درجة
عين على العدو منذ 3 ساعات
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يحرم مقاتليه من إجازاتهم المتراكمة 
عين على العدو منذ 12 ساعة
خزينة جيش الاحتلال فارغة وتسريحٌ فوري لمقاتلي الاحتياط
خزينة جيش الاحتلال فارغة وتسريحٌ فوري لمقاتلي الاحتياط
عين على العدو منذ يوم
تقرير
تقرير "إسرائيلي": لا ميزانية للجيش.. مقاتلو الاحتياط يسرحون ويُرسلون إلى منازلهم
عين على العدو منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة