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عين على العدو

ساعر سافر سرًا إلى نيويورك لرفع مستوى العلاقات مع المغرب
عين على العدو

ساعر سافر سرًا إلى نيويورك لرفع مستوى العلاقات مع المغرب

2026-09-17 10:27
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن زيارة سرية قام بها وزير خارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر إلى نيويورك، من أجل عقد اجتماع ثلاثي جرى أمس (الأربعاء) في نيويورك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026، إلى وجود بالفعل علاقات دبلوماسية رسمية بين "إسرائيل" والمغرب، والآن يُقال إنه سيكون هناك رفع لمستوى العلاقات.

وقالت إنه من المتوقع أيضًا أن يلتقي ساعر بوزير الخارجية بوريطة في لقاء ثنائي. وأُفيد من جانبه بأن الأطراف الثلاثة جدّدت، في القمة الثلاثية، التزامها بسلسلة من الخطوات لرفع مستوى العلاقات بين "إسرائيل" والمغرب، تشمل، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الدبلوماسية، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الجانبيْن إلى مستوى سفارات، وتعيين سفراء.

وجاء في بيان عن اللقاء وفقًا للصحيفة: "اتفقت "إسرائيل" والمغرب على استكمال، حتى نهاية عام 2026، اتفاقات بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، من شأنها تسهيل الاستثمارات المتبادلة والمساعدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبيْن".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للصحيفة، اتُّفق على توسيع الرحلات الجوية المباشرة بين "إسرائيل" والمغرب، بحيث تشمل أيضًا رحلات لشركات طيران مغربية، والتي، بحسب ساعر، ستُنفَّذ بالفعل خلال الأسابيع المقبلة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عُقد أمس في "اليوم التالي لحدث استضافه السفير والتز في مقر إقامته بمناسبة مرور ست سنوات على توقيع "اتفاقيات أبراهام". وشارك في الحدث ممثلون عن الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وكازاخستان و"إسرائيل" والولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المغرب التطبيع الامم المتحدة نيويورك
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