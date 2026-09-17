أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وذلك خلال وجوده في العاصمة الصينية بكين، وتبادل معه وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كذلك أجرى الوزير عراقجي، خلال وجوده في الصين، اتصالًا هاتفيًا مماثلًا مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول خلاله الطرفان آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا؛ وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن عراقجي بحث، خلال الاتصال مع نظيره التركي، المستجدات في المنطقة وتبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية الراهنة، فأكد الجانبان ضرورة الحيلولة دون تصاعد التوترات واتساع نطاق الأزمات الإقليمية. كما شدد الطرفان على أهمية مواصلة المشاورات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى الإسهام في ترسيخ الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

كان عراقجي قد عقد، في إطار زيارته إلى بكين، لقاءً ومشاورات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وعقب الزيارة، كتب وزير الخارجية الإيراني على منصة "إكس": "أجريت مشاورات ناجحة في الصين مع شركائنا، وإيران تولي أهمية وقيمة خاصة للشراكة الاستراتيجية التي عملنا على بنائها وتعزيزها مع الصين على مدى السنوات الماضية".

أضاف عراقجي أن: "القرارات التي تُتخذ اليوم سيكون لها تأثير مباشر في التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة، وستترتب عليها تداعيات واسعة ومتعددة". لافتًا إلى أن: "مبادئ السلام الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ تكتسب أهمية محورية".

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