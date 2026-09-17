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لبنان

تصعيد "إسرائيلي" في الجنوب.. تفجيرات وغارات وقصف مدفعي 

2026-09-17 13:41
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يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على قرى الجنوب، منفذًا سلسلة تفجيرات وغارات وقصفًا مدفعيًا طاول عددًا من البلدات.

فمنذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026، شنت الطائرات الحربية والمُسيّرة التابعة للعدو "الإسرائيلي" سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات المنصوري، والقنطرة، والنبطية الفوقا ووادي السلوقي، ووادي زبقين، وأطراف بلدتي زوطر وميفدون، وترافقت هذه الغارات مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وطاول القصف المدفعي "الإسرائيلي" بلدات: النبطية الفوقا، وبيت ياحون، والمنصوري، وحداثا، وحرش عيتا الجبل، ومرج الخيام، وصربين، كفر تبنيت، وادي السلوقي، وأطراف ميفدون.

وفي بيت ياحون والطيري وحلتا، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات وعمليات تفتيش وتمشيط وتجريف، فيما أقدمت على إحراق عدد من المنازل في المنصوري، واختطفت أحد أبناء بلدة حلتا بعد إخضاعه لتحقيق ميداني.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الجنوب العدوان الصهيوني
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