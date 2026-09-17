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لبنان

منخفض جوّي محدود الفعالية غدًا مع أمطار غزيرة أحيانًا وبرق ورعد 
لبنان

منخفض جوّي محدود الفعالية غدًا مع أمطار غزيرة أحيانًا وبرق ورعد 

2026-09-17 13:57
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا يتحول تدريجيًا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا بخاصة شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد. 

الحال العامة
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي محدود الفعالية يحمل معه أمطارًا متفرقة ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر تدريجًا. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.

الطقس المتوقع
- الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارًا من الظهر. 
- الجمعة: غائم جزئيًا يتحول تدريجيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فيتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، تتكاثف الغيوم خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا بخاصة شمال البلاد مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر واحتمال تساقط حبات البرد. 
- السبت: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال هطول بعض الامطار المحلية المتفرقة بخاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية مع رياح ناشطة. 
- الأحد: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. 

- الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة ، في الداخل من 15 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 
- الانقشاع: جيّد إجمالًا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 ٪
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.


 

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لبنان الطقس
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