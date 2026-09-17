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لبنان

مجلس الوزراء أقرّ سلسلة تعيينات ووافق على أن تتضمن الموازنة الزيادات الست على الرواتب
لبنان

مجلس الوزراء أقرّ سلسلة تعيينات ووافق على أن تتضمن الموازنة الزيادات الست على الرواتب

2026-09-17 21:07
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أشار وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2026، إلى أن "المجلس تابع البحث في بنود الموازنة العامة، وسيستكمل ذلك في جلسته المقبلة". 

وقال: "في بداية الجلسة، أكد الرئيس سلام ضرورة أن تجري الوزارات كلها مراجعة شاملة للمعاملات المرسلة إليها، والمتضمنة طلب إصدار نصوص تطبيقية يجب أن تصدر نتيجة وجود قوانين نافذة تحتاج إلى هذه النصوص، وكذلك النظر وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى الأسئلة النيابية والاستجوابات".

وأضاف: "تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في الشمال، على أن يتحمل مستثمر الأرض الأعباء كافة".

وفي التعيينات، قال مرقص: "جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على السيد المهندس كمال حايك مديرًا عامًا، بعد الفصل بين المركزين. كذلك، في المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، تم تعيين السيدة جوسلين جبور أمينًا عامًا. وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، جرى تعيين البروفسور هيام إسحاق رئيسة للمركز".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، عرض معالي وزير المالية الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها".

ووافق مجلس الوزراء على أن تتضمن الموازنة المقبلة التي سنقرّها إن شاء الله، هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027".

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية مجلس الوزراء
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