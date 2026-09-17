أكّد قائد حرس الثورة في محافظة طهران الكبرى، العميد حسن حسن زاده، أنّ القوات المسلحة الإيرانية باتت اليوم في مستوى أعلى من الجاهزية والاستعداد للرد على أي عدوان يستهدف البلاد، مقارنةً مع الجاهزية التي كانت عليها قبيل "حرب الـ 12 يومًا" و"حرب رمضان".

وشدد العميد حسن زاده على أنّ عمليات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وتطويرها الجارية في إيران تجري على قدم وساق وبشكل متواصل.

وأضاف قائد حرس الثورة في طهران الكبرى أنّ جهود تطوير المنظومات والقدرات الدفاعية مستمرة، ولا سيما القدرات الصاروخية وتلك المتعلقة بالطائرات المسيرة والدفاع الجوي، لضمان أعلى مستويات الجاهزية القتالية.

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