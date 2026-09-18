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إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:44 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش مناورة "فدائيو إيران": إذا كان الشعب حاضرًا في الميدان فلا توجد أي قوة قادرة على تهديدنا
09:22 |قائد "فيلق محمد رسول الله" في الحرس الثوري بطهران العميد حسن زاده: 33 مليون إيراني سجلوا أسماءهم في "جان فدا" تأكيدًا لاستعدادهم للدفاع عن البلاد
07:15 |رويترز عن بيانات تتبع السفن: 4 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق
07:15 |إن بي سي عن مسؤولين: البنتاغون يدرس خطة لسحب نحو ثلث القوات الأميركية من أوروبا ويشمل ذلك طائرات وسفنًا وأسلحة
00:40 |القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: حاولت ناقلة نفط ترفع علم توغو وبإيعاز وخداع من الجيش الأميركي العبور بصورة غير قانونية من مضيق هرمز فتعرّضت لإصابة وتوقفت بعد اندلاع حريق على متنها
00:40 |القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: نجدد التحذير من أن العبور غير القانوني من مضيق هرمز لن تكون له أي نتيجة سوى تدمير السفينة المخالفة