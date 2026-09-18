كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي قاليباف: نظام أحادية القطب انتهى

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-18 00:37
122
10:44 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش مناورة "فدائيو إيران": إذا كان الشعب حاضرًا في الميدان فلا توجد أي قوة قادرة على تهديدنا
10:01 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تجمع "فدائيو إيران": أرواحنا فداء للشعب والوطن
09:39 |
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يشارك في مناورات "جان فدا" الكبرى الشعبية في طهران
09:23 |
العميد زاده: اليوم سيرى الأصدقاء والأعداء أن طهران ستشهد أكبر مناورة وتجمع شعبي منظم
09:23 |
العميد زاده: مضيق هرمز منطقة استراتيجية بالكامل وهو في حوزتنا وتحت سيطرتنا
09:22 |
قائد "فيلق محمد رسول الله" في الحرس الثوري بطهران العميد حسن زاده: 33 مليون إيراني سجلوا أسماءهم في "جان فدا" تأكيدًا لاستعدادهم للدفاع عن البلاد
07:15 |
رويترز عن بيانات تتبع السفن: 4 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز الخميس بانخفاض عن 6 سفن في اليوم السابق
07:15 |
إن بي سي عن مسؤولين: البنتاغون يدرس خطة لسحب نحو ثلث القوات الأميركية من أوروبا ويشمل ذلك طائرات وسفنًا وأسلحة
05:56 |
رئيس كوريا الجنوبية بشأن مضيق هرمز: لن نشارك بالحرب
00:40 |
القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: حاولت ناقلة نفط ترفع علم توغو وبإيعاز وخداع من الجيش الأميركي العبور بصورة غير قانونية من مضيق هرمز فتعرّضت لإصابة وتوقفت بعد اندلاع حريق على متنها
00:40 |
القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: نجدد التحذير من أن العبور غير القانوني من مضيق هرمز لن تكون له أي نتيجة سوى تدمير السفينة المخالفة
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تعلن استهداف ناقلة نفط مخالفة عند مضيق هرمز
إيران تعلن استهداف ناقلة نفط مخالفة عند مضيق هرمز
إيران منذ 4 ساعات
قاليباف: نظام أحادية القطب انتهى
قاليباف: نظام أحادية القطب انتهى
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
قائد حرس الثورة في طهران: مستعدون للرد على العدوان وفي أعلى مستوى من الجاهزية
قائد حرس الثورة في طهران: مستعدون للرد على العدوان وفي أعلى مستوى من الجاهزية
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو تجاهل كلفة الحرب.. هل كانت "إسرائيل" تواجه خطر الإبادة؟
عين على العدو منذ 21 دقيقة
تدشين مشروع «القوات الشعبية» | إيران تنفي طلب التفاوض: ألاعيب ترامب «مكشوفة»
تدشين مشروع «القوات الشعبية» | إيران تنفي طلب التفاوض: ألاعيب ترامب «مكشوفة»
مقالات مختارة منذ ساعتين
إيران تعلن استهداف ناقلة نفط مخالفة عند مضيق هرمز
إيران تعلن استهداف ناقلة نفط مخالفة عند مضيق هرمز
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة