أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف، أن النظام أحادي القطب الذي كان فيه أحد الأطراف ينتزع التنازلات بالقوة والإكراه قد انتهى.

وكتب قاليباف، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "إن استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) رفض الاستغلال السياسي لمجلس الأمن وأعاد سيادة القانون".

وأضاف: "يجب علينا الدفاع عن التعددية لأن الأحادية لا تخدم مصالح أحد.. النظام أحادي القطب الذي كان فيه أحد الأطراف ينتزع التنازلات بالقوة والإكراه قد انتهى".



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