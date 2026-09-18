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إيران

إيران تعلن استهداف ناقلة نفط مخالفة عند مضيق هرمز
إيران

إيران تعلن استهداف ناقلة نفط مخالفة عند مضيق هرمز

2026-09-18 07:04
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أعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي عظمائي عن استهداف ناقلة النفط "ترند" التي ترفع علم توغو وتوقفها بعد اندلاع حريق فيها.

وأكد الأدميرال عظمائي في بيان اليوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر 2026، إن المرور غير القانوني عبر مضيق هرمز لن يؤدي إلا إلى تدمير السفينة المخالفة.

وجاء في البيان: "يا شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية العظيم، مع مرور 200 ليلة متواصلة على وجودكم في الساحة، يواصل جنود الإسلام البواسل والقوات البحرية البطلة التابعة للحرس الثوري السيطرة بقوة على الممر المائي الحيوي مضيق هرمز، ولا يسمحون لأي معتدٍ بالمرور عبره".

أضاف: "خلال الليلة الماضية، حاولت ناقلة النفط "ترند"، المخالفة التي ترفع علم توغو، عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأميركي، لكنها اُصيبت وأُجبرت على التوقف بعد اندلاع حريق فيها".

وختم الأدميرال علي عظمائي قائلًا: "إن البحرية التابعة للحرس الثوري تحذّر مجددًا من أن العبور غير القانوني لمضيق هرمز لن يؤدي إلّا إلى تدمير السفينة المخالفة".
 

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