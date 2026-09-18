كشف استطلاع "إسرائيلي" جديد عن أن حزب «عمخا يسرائيل» برئاسة عوفر فينتر لا يتجاوز نسبة الحسم، ولذلك تأثير دراماتيكي في نتائج استطلاع المقاعد الذي أجراه موقع «زمان إسرائيل».

وفي الاستطلاع — الذي أُجري يومي 16 و 17 أيلول/سبتمبر بواسطة المستشار السياسي يوسي تاتيكا، مالك «تاتيكا للأبحاث والإعلام»، بالتعاون مع لوحة Adgenda بإدارة روعي شيندلر — تحصل كتلة التغيير بقيادة غادي آيزنكوت على 55 مقعدًا، وتحصل كتلة الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو على 51 مقعدًا، فيما يحصل الحزبان العربيان معًا على 14 مقعدًا.

وردًا على سؤال: "لأي حزب ستصوّت/ين لو أُجريت الانتخابات اليوم"؟ جاءت النتائج كالآتي:

«يشار!» برئاسة آيزنكوت: 24 مقعدًا.

الليكود: 22 مقعدًا.

«معًا» برئاسة بينيت: 14 مقعدًا.

«إسرائيل بيتنا»: 9 مقاعد.

شاس: 9 مقاعد.

«يهودوت هتوراه»: 9 مقاعد.

«الديمقراطيون»: 8 مقاعد.

«القائمة المشتركة»: 8 مقاعد.

«عوتسما يهوديت»: 7 مقاعد.

راعم: 6 مقاعد.

«الصهيونية الدينية»: 4 مقاعد.

«عمخا يسرائيل»: 0 مقعد (3.00%).

«الاحتياطيون»: 0 مقعد (2.20%).

«أزرق أبيض»: 0 مقعد (2.00%).

ولفتت المحللة السياسية في موقع "زْمان إسرائيل" تل شنايدر إلى أن "الارتفاع الرئيسي هذا الأسبوع جاء من نصيب حزب "راعم"، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن انضمام عضو الكنيست السابق يوآف سغلوفيتس إليه في المرتبة الثانية في قائمته. وارتفع "راعم" هذا الأسبوع إلى ستة مقاعد، في حين تحصل «القائمة المشتركة» — «اتحاد حداش، تعال وبلد» — في استطلاع هذا الأسبوع على ثمانية مقاعد".

وهناك حزب آخر يتعزز هذا الأسبوع هو «شاس»، الذي يستقر عند تسعة مقاعد. وفي صدارة الجدول، يحافظ حزب «يشار!» برئاسة غادي آيزنكوت على الصدارة بـ24 مقعدًا مقابل 22 لليكود، في حين يحصل حزب «معًا» برئاسة نفتالي بينيت على 14 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع فإن خريطة الكتل لو أُجريت الانتخابات اليوم أصبحت على الشكل التالي:

تحصل كتلة الائتلاف على 51 مقعدًا، وكتلة التغيير على 55 مقعدًا، بينما يحصل «راعم» على 6 مقاعد، وتحصل «القائمة المشتركة» على 8 مقاعد. وبذلك يبلغ مجموع مقاعد مؤيدي نتنياهو 51، مقابل 69 لمعارضي نتنياهو.

كما سُئل المشاركون في استطلاع هذا الأسبوع عن الخيار الذي يفضلونه إذا لم تحصل أي كتلة على أغلبية قدرها 61 عضو كنيست لتشكيل حكومة. ولدى الجمهور ككل، كان إجراء انتخابات إضافية هو الخيار المفضّل — ولكن بفارق ضئيل عن خيار تشكيل حكومة وحدة.

لكن بين كتلة معارضي نتنياهو، توجد أغلبية واضحة تؤيد تشكيل حكومة أقلية، مقابل أغلبية واضحة بين مؤيدي نتنياهو لخيار تشكيل حكومة وحدة.

وردًا على سؤال: "إذا لم تحصل أي كتلة على أغلبية لتشكيل حكومة، فأي خيار تفضّل؟":

من بين جميع المستجيبين، فضّل 31.4% إجراء انتخابات إضافية، و29.6% تشكيل حكومة وحدة، و27% تشكيل حكومة أقلية، فيما أجاب 12% «لا أعرف».

ومن بين مؤيدي نتنياهو، فضّل 38.86% إجراء انتخابات إضافية، و45.02% تشكيل حكومة وحدة، و9.48% تشكيل حكومة أقلية، فيما أجاب 6.64% «لا أعرف».

ومن بين معارضي نتنياهو، فضّل 25.95% إجراء انتخابات إضافية، و18.34% تشكيل حكومة وحدة، و39.79% تشكيل حكومة أقلية، فيما أجاب 15.92% «لا أعرف».

وأوضح موقع "زْمان إسرائيل" أن الاستطلاع أُجري في 16 و17 أيلول/سبتمبر 2026، وشارك فيه 500 مستجيب من اليهود والعرب. ويبلغ الحد الأقصى لخطأ المعاينة 4.4%. وقد جرى تقسيم العينة بحسب الأعمار والدين والجنس ومنطقة السكن في "إسرائيل".



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