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عين على العدو

"معاريف": "الليكود" مستمر في القاع الكبير.. نتنياهو تلقى نبأً سيئًا قبيل الانتخابات

2026-09-18 12:17
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أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مستمر في اتجاه تراجع، وفقًا لاستطلاع مقاعد أسبوعي أجرته «لازار للأبحاث» برئاسة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4ALL.

ووفقًا للاستطلاع فإن "الليكود" يحصل هذا الأسبوع على 18 مقعدًا فقط. إلا أن كتلة الائتلاف الحكومي تبقى مستقرة عند 50 مقعدًا، وذلك بسبب نجاح حزب «عمّك إسرائيل» (شعب إسرائيل) في تجاوز نسبة الحسم مرة أخرى، وتعزّز «الصهيونية الدينية-الهوية» بمقعد واحد إلى 6.

ووفقًا لهذا الاستطلاع فإن التغيير الجوهري هذا الأسبوع هو نجاح "القائمة الموحدة لجنود الاحتياط والاقتصادية" في تجاوز نسبة الحسم والحصول على 4 مقاعد.

في الوقت نفسه، تفقد «يشار» مقعدين، و«معًا» و«الديمقراطيون» تتراجع كل منهما بمقعد واحد. وللمعارضة الصهيونية -من دون حزبَي هاندل وزليخا- 54 مقعدًا. وتحافظ الأحزاب العربية على قوتها بـ12 مقعدًا. ومع ذلك، يتضح أيضًا من الاستطلاع أن حزب «جنود الاحتياط والاقتصادية» يتجاوز نسبة الحسم (التي تبلغ 3.25%) بنسبة 3.5%، و«عمّك إسرائيل» بنسبة 3.4%، وهي معطيات حدّية بالنسبة إلى الحزبين.

ردًا على السؤال: لو أُجريت اليوم انتخابات للكنيست، لأي حزب كنت ستصوّت؟ كانت الإجابات: «يشار» 23 مقعدًا، «الليكود» 18، «معًا» 13، «الديمقراطيون» 9، «إسرائيل بيتنا» 9، «عوتسما يهوديت» 8، «يهدوت هتوراه» 7، «شاس» 7، «قائمة عربية مشتركة» 7، «الصهيونية الدينية والهوية» 6، «القائمة العربية الموحدة» (راعم) 5، «عمّك (شعب) إسرائيل» 4، «جنود الاحتياط والاقتصادية» 4 مقاعد.


ويتضح أيضًا من استطلاع «معاريف» أن غادي آيزنكوت يتقدم على بنيامين نتنياهو في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، مع تأييد بنسبة 48% مقابل 40%. إلا أن الفارق بين الاثنين تقلّص من 12% إلى 8%. كما يقلّص نتنياهو بنسبة واحد بالمئة الفارق بينه وبين نفتالي بينيت، الذي يتقدم بنسبة 44% مقابل 41% لنتنياهو. وفي المقابل، في المقارنة مع أفيغدور ليبرمان، تبقى الأفضلية لنتنياهو بنسبة 42% مقابل 38% لليبرمان.

ويتضح أيضًا أن غالبية المستطلعين (54%) يرون أن على "إسرائيل" مساعدة السعودية في صراعها ضد الحوثيين. ويشترط 38% المساعدة باتفاق تطبيع بين "الدولتين"، و16% يؤيدون ذلك أيضًا من دون مقابل سياسي فوري. ويعارض 26% تقديم مساعدة "إسرائيلية" للسعودية، و20% لا يعرفون.

في الاستطلاع، الذي أُجري في 16–17 أيلول/سبتمبر، طُلب من 4,089 شخصًا المشاركة، وأجاب عنه 600 مستجيب (15%)، وهم يشكلون عينة ممثلة للسكان البالغين في "إسرائيل" من سن 18 عامًا فما فوق، من اليهود والعرب. ويبلغ الحد الأقصى لخطأ المعاينة في الاستطلاع 4%.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الكنيست بنيامين نتنياهو حزب الليكود الحكومة الاسرائيلية
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