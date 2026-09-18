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لبنان

السيادة معطّلة والحماية مفقودة: الجيش اللبناني يتراجع في دير ميماس بعد تقدم صهيوني
لبنان

السيادة معطّلة والحماية مفقودة: الجيش اللبناني يتراجع في دير ميماس بعد تقدم صهيوني

2026-09-18 14:26
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في ظل الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القرى الجنوبية، تتكرر مشاهد تراجع وحدات الجيش اللبناني وإخلائها لبعض المواقع الأمامية عند كل استحقاق ميداني مفصلي، لتكشف مجددًا السيادة المعطّلة والحماية المفقودة من قبل الدولة اللبنانية. ففي خرق للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف اطلاق النار، رُصدت تحركات ميدانية من قبل جيش العدو في محيط بلدة دير ميماس، حيث تقدّمت قوة صهيونية باتجاه أطراف البلدة، وصولًا إلى منطقة التقاطع، بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ما دفع الجيش اللبناني لاستقدام تعزيزات كبيرة من مركزه في برج الملوك باتجاه النقطة المستحدثة عند أطراف دير ميماس.

وأفادت المعلومات بأن جيش الاحتلال ألقى 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس، بالتزامن مع وصول تعزيزات للجيش اللبناني إلى محيط البلدة.

كما أفادت معلومات بأن جيش الاحتلال هدّد باستهداف الجيش اللبناني إذا لم يغادر الموقع عند أطراف دير ميماس، ما دفع الجيش اللبناني للتراجع عن النقطة المستحدثة، بالتزامن مع تقدم القوة الصهيونية باتجاه المنطقة وقيامها بعمليات دهم وتفتيش في المنازل المحيطة بالمكان.

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
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