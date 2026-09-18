أعلن قائد الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا ذو الفقار حميد مصرع 17 شخصًا بينهم 6 من رجال الشرطة وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر انفجار وقع بمسجد تابع لمقر قيادة الشرطة بمدينة كوهات بالإقليم الواقع شمال غرب باكستان، اليوم الجمعة 18 أيلول 2026.

وقال المسؤول إن التفجير كان انتحاريًا واستهدف مسجدًا تابعًا لمقر قيادة الشرطة بمدينة كوهات، وأشارت تقارير إعلامية لوقوع الانفجار أثناء صلاة الجمعة.

وكانت قد اصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات ببوابة مجمع "بوليس لاينز"، وكان يقودها انتحاري، وأدى الانفجار إلى انهيار أحد جدران المسجد، فيما يعمل رجال الإنقاذ في الموقع.

وعقب الانفجار، جرى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين في المنطقة المحيطة بالمسجد، ثم وقع انفجار ثان بالقرب من مبنى إدارة الشرطة الخاصة.

من جهته، قال بلال فايزي، وهو مسؤول كبير في فرق الإنقاذ، إن التفجير وقع في "كوهات"، وهي منطقة تابعة لإقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان. وأضاف أن معظم المصابين كانوا من المصلين. ونُقل الضحايا إلى مستشفى قريب، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ لاستقبال العدد المتزايد من المصابين. وقالت الشرطة المحلية إن قوة الانفجار كانت كافية لإلحاق أضرار جسيمة بالمتاجر والمنازل المجاورة.

وأفاد أطباء ومسؤولون في المستشفى بأن بعض الجرحى في حالة حرجة.

بدرورها، أشارت الشرطة المحلية إلى أن اثنين على الأقل من المسلحين حاولا دخول مجمع الشرطة وتبادلا إطلاق النار مع الضباط.

رئيس الوزراء يدين الهجوم

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أدان الهجوم، وأعرب عن أسفه للخسائر البشرية في بيان صادر عن مكتبه، ووجه السلطات بتسريع عمليات الإنقاذ، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى، وتقديم المساعدة للمتضررين.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة مقتل 10 مسلحين خلال عمليات أمنية نُفذت من الثلاثاء إلى الخميس في إقليم خيبر بختونخوا.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، الجمعة، فقد قُتل 6 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت قافلة لقوات الأمن في الإقليم.

وعقب الهجوم، نفذت قوات الأمن عملية بمنطقة شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا، بناء على معلومات استخبارية.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت خلال العملية في شمال وزيرستان عن مقتل 6 مسلحين، بينما تم قتل 4 آخرين خلال اشتباك منفصل في منطقة هانغو.

وأشار البيان إلى استمرار العمليات للكشف عن مسلحين آخرين في المنطقة، لافتًا إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين. وتتركز الهجمات المسلحة في باكستان، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا (شمال غرب) وبلوشستان المتاخمين لأفغانستان.

الكلمات المفتاحية