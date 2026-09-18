في فصلٍ جديد من فصول العدوان المتواصل، واصل العدو الصهيوني اعتداءاته الغاشمة على القرى والبلدات الجنوبية، فقد تجدد القصف المدفعي الصهيوني صباحًا على بلدتَي المنصوري ومجدل زون، بعد أن شهدت المنطقة اشتدادًا في حدّة القصف قبل منتصف الليل وبعده، حيث كان صدى الانفجارات يُسمع بوضوح في مدينة صور ومختلف القرى والبلدات الجنوبية.

بالتزامن، تعرّض وادي العزية لسقوط عدد من القذائف المدفعية، فيما كانت قوات الاحتلال قد ألقت ليلًا قنابل مضيئة في أجواء بلدتَي حداثا وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

كذلك، توسّعت رقعة القصف المدفعي الصهيوني لتطال مرتفعات علي الطاهر وأطراف بلدة كفرتبنيت، بالإضافة إلى أطراف بلدة القصير، ووادي نحلة عند أطراف بلدة شقرا، فضلًا عن بلدات صربين، وحداثا، وحاريص التي شملتها الاعتداءات المدفعية وسقوط قنابل صوتية في أرجائها. واستهدف قصف مدفعي صهيوني المنصوري وأطراف بيت ليف.

كما نفّذ العدو عمليات تفجير في المنطقة الواقعة بين برعشيت وكونين، وفي بلدة المنصوري، إلى جانب تفجير آخر بين بلدتَي ميس الجبل ومحيبيب، واقترن ذلك بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف برعشيت وبيت ياحون.

وعلى المستوى الجوي، سُجِّل تحليق مكثف للطيران الحربي الصهيوني على ارتفاع منخفض في أجواء جرود الهرمل وعكار.

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