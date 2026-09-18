كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي غريب آبادي: لا يمكن لواشنطن الإفلات من المسؤولية

لبنان

تصعيدٌ صهيونيٌّ متواصل: قصفٌ مدفعي وتفجيراتٌ تطال القرى الجنوبية 
لبنان

تصعيدٌ صهيونيٌّ متواصل: قصفٌ مدفعي وتفجيراتٌ تطال القرى الجنوبية 

2026-09-18 15:21
235

في فصلٍ جديد من فصول العدوان المتواصل، واصل العدو الصهيوني اعتداءاته الغاشمة على القرى والبلدات الجنوبية، فقد تجدد القصف المدفعي الصهيوني صباحًا على بلدتَي المنصوري ومجدل زون، بعد أن شهدت المنطقة اشتدادًا في حدّة القصف قبل منتصف الليل وبعده، حيث كان صدى الانفجارات يُسمع بوضوح في مدينة صور ومختلف القرى والبلدات الجنوبية. 

بالتزامن، تعرّض وادي العزية لسقوط عدد من القذائف المدفعية، فيما كانت قوات الاحتلال قد ألقت ليلًا قنابل مضيئة في أجواء بلدتَي حداثا وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

كذلك، توسّعت رقعة القصف المدفعي الصهيوني لتطال مرتفعات علي الطاهر وأطراف بلدة كفرتبنيت، بالإضافة إلى أطراف بلدة القصير، ووادي نحلة عند أطراف بلدة شقرا، فضلًا عن بلدات صربين، وحداثا، وحاريص التي شملتها الاعتداءات المدفعية وسقوط قنابل صوتية في أرجائها. واستهدف قصف مدفعي صهيوني المنصوري وأطراف بيت ليف.

كما نفّذ العدو عمليات تفجير في المنطقة الواقعة بين برعشيت وكونين، وفي بلدة المنصوري، إلى جانب تفجير آخر بين بلدتَي ميس الجبل ومحيبيب، واقترن ذلك بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف برعشيت وبيت ياحون. 

وعلى المستوى الجوي، سُجِّل تحليق مكثف للطيران الحربي الصهيوني على ارتفاع منخفض في أجواء جرود الهرمل وعكار.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله وجمهور المقاومة يُشيّعان الشهيد السعيد عبد الله الحسيني
حزب الله وجمهور المقاومة يُشيّعان الشهيد السعيد عبد الله الحسيني
لبنان منذ 41 دقيقة
مستشفى الرسول أدان إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف
مستشفى الرسول أدان إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف
لبنان منذ 11 ساعة
الجيش اللبناني يوضح ما حصل في دير ميماس
الجيش اللبناني يوضح ما حصل في دير ميماس
لبنان منذ 13 ساعة
وزارة الصحة أدانت إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان 
وزارة الصحة أدانت إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان 
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
الاتفاق كما وقّعتموه لا كما يكتبه جان عزيز
الاتفاق كما وقّعتموه لا كما يكتبه جان عزيز
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
مستشفى الرسول أدان إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف
مستشفى الرسول أدان إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف
لبنان منذ 11 ساعة
الجيش اللبناني يوضح ما حصل في دير ميماس
الجيش اللبناني يوضح ما حصل في دير ميماس
لبنان منذ 13 ساعة
وزارة الصحة أدانت إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان 
وزارة الصحة أدانت إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان 
لبنان منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة