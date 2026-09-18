قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إنّ الجميع يؤكد أنّ ما حدث في ميناب ولامرد كان جريمة حرب واضحة وليس خطأً عملياتيًا، خلال العدوان على إيران.

وشدّد غريب أبادي، في غضون مناورات "فدائيو إيران"، على أنّه لا يمكن للولايات المتحدة أن تفلت من مسؤوليتها بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان.

وذكّر غريب آبادي بما ارتكبه العدوان الأميركي بحق المدنيين في إيران، إذ تضمّخت مدرسة في ميناب بدماء 168 طفلًا، و"تحوّلت أرضية ملعب رياضي في لامِرد إلى مسلخ للمدنيين".





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