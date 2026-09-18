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لبنان

وزارة الصحة أدانت إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان 
لبنان

وزارة الصحة أدانت إحراق العدو مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان 

2026-09-18 20:27
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أدانت  وزارة الصحة العامة في بيان، بأشد العبارات وأقسى عبارات الاستنكار، "الجريمة البربرية الموصوفة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" عبر إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي، في اعتداء صارخ ووحشي فاضح".

وقالت: "إن هذا الصرح الاستشفائي الحكومي، الذي حرصت الوزارة على إعادة صيانته وتأهيله عقب الحرب الأولى وتزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ليكون شريان حياة وملاذًا آمنًا لخدمة أهلنا النازحين والصامدين في المناطق الحدودية، يتعرض اليوم لتدمير ممنهج يُعبر عن إفلاس أخلاقي وإجرام متأصل؛ إذ لم يكتفِ الاحتلال بالتمركز فيه سابقًا وتحويله إلى ثكنة عسكرية، بل أقدم اليوم على إحراقه بالكامل لحرمان أبناء الجنوب من أدنى حقوقهم الإنسانية في الاستشفاء والرعاية الصحية".

وأكدت الوزارة أن "استهداف المؤسسات الطبية والكوادر الصحية يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية"، وطالبت "المجتمع الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج فورًا عن الصمت المريب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق القطاع الصحي اللبناني".

كما شددت على أن "هذه الأعمال الإجرامية لن تكسر إرادة الصمود، وستواصل الوزارة أداء واجبها الوطني والإنساني ودعم أهلنا في الجنوب بكل الإمكانيات المتاحة مهما بلغت التضحيات".

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان وزارة الصحة اللبنانية
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