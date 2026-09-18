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لبنان

الجيش اللبناني يوضح ما حصل في دير ميماس
لبنان

الجيش اللبناني يوضح ما حصل في دير ميماس

2026-09-18 21:16
الجيش: قوة للاحتلال ألقت قنابل صوتية في محيط نقطتنا ثم غادرت إثر استنفار بين الجانبين وعاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساس
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يهم قيادة الجيش أن توضح أنّه، في سياق المهمات التي تنفّذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس - مرجعيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة موقتة مستحدَثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10/9/2026، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L، لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية.

وبتاريخ 18/9/2026، اقتربت قوة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" من النقطة المستحدَثة داخل ما يسمّى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة.

وعلى أثر ذلك، قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين. ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر MCG4L، غادرت القوة التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. وتجري المتابعة بالتنسيق مع MCG4L".

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار
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