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إيران

بزشكيان يشارك في مناورة
إيران

بزشكيان يشارك في مناورة "الفدائيون من أجل إيران":  قوتها تؤثر في إضعاف معنويات العدو

2026-09-18 22:37
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شارك رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، في المناورة الشعبية الكبرى لـ313 ألفًا ضمن حملة "الفدائيون من أجل إيران" التي انطلقت صباح اليوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر في العاصمة طهران.

وقال بزشكيان، في حديث مع وكالة "إرنا" على هامش المناورة: "إننا نفدي بأرواحنا الشعب والوطن وإيران، ونبذل قصارى جهدنا من أجل البلاد".

وأكد تأثير استعراض قوة حملة "الفدائيون من أجل إيران" في إضعاف معنويات العدو، مشيرًا إلى أن الوحدة والتماسك في مختلف المجالات يحبطان آماله.

وأوضح أن "الحضور الواسع لمختلف شرائح الشعب يشكل رمزًا واضحًا للترابط العميق بين الشعب والوطن، وللإرادة الجماعية في صون عزّة هذه البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها واقتدارها"، مثمنًا الحضور المسؤول واليقظ للمواطنين في المناورة.

وتابع بزشكيان أن حضور الشعب في هذه المناورة يجسد المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن إيران ملك لجميع الإيرانيين، وأن الحفاظ على عزتها ورفعتها يتطلب الوحدة والتكاتف والمشاركة الجماعية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مسعود بزشكيان
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