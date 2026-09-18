أدان مستشفى الرسول الأعظم (ص) بأشد العبارات الاعتداء الصهيوني الذي طاول مستشفى ميس الجبل الحكومي، وأدى إلى إحراقه وتدمير منشآته وتجهيزاته الطبية.

وقال في بيان إن "استهداف منشأة صحية وتدمير مقدراتها، سواء كانت عاملة أو متوقفة مؤقتًا بفعل ظروف الحرب، هو انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الصحية وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، واعتداء على حق الناس في الرعاية الصحية وعلى الأمن الصحي للمجتمع".

وتابع البيان "إذ يستنكر مستشفى الرسول الأعظم (ص) هذا العمل الهمجي، فإنه يؤكد أن المستشفيات والمنشآت الطبية يجب أن تبقى مصونة من الاستهداف، وأن حماية القطاع الصحي هي، قبل كل شيء، حماية لحياة الإنسان وكرامته وحقه في العلاج".

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