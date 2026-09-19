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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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المقال التالي الاتفاق كما وقّعتموه لا كما يكتبه جان عزيز

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-19 07:01
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09:01 |
"التلغراف": إيران تثبت قدرتها على إخراج واشنطن من "الشرق الأوسط"
09:01 |
"التلغراف": القواعد الأميركية التي كانت تهدف لردع الهجمات أصبحت أهدافًا للهجوم ما يدفع حلفاء واشنطن في الخليج لإعادة حساباتهم
08:51 |
عراقجي: كفى دموع التماسيح يا سيد بارو صمتك حين ارتكبت أميركا مجزرة بحق أطفالنا يُغني عن أي كلام
08:50 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يرد على وزير الخارجية الفرنسي: قُتل مليون ونصف المليون جزائري على يد فرنسا خلال حرب استقلال بلادهم سجلت باريس رسميًا أقل من عُشرهم لكنها ما زالت ترفض الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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