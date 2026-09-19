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إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:01 |"التلغراف": القواعد الأميركية التي كانت تهدف لردع الهجمات أصبحت أهدافًا للهجوم ما يدفع حلفاء واشنطن في الخليج لإعادة حساباتهم
08:51 |عراقجي: كفى دموع التماسيح يا سيد بارو صمتك حين ارتكبت أميركا مجزرة بحق أطفالنا يُغني عن أي كلام
08:50 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي يرد على وزير الخارجية الفرنسي: قُتل مليون ونصف المليون جزائري على يد فرنسا خلال حرب استقلال بلادهم سجلت باريس رسميًا أقل من عُشرهم لكنها ما زالت ترفض الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية