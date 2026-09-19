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لبنان

حزب الله وجمهور المقاومة يُشيّعان الشهيد السعيد عبد الله الحسيني
لبنان

حزب الله وجمهور المقاومة يُشيّعان الشهيد السعيد عبد الله الحسيني

2026-09-19 10:19
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل الشهيد السعيد عبد الله حسين الحسيني "نور"، الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع الحاشدة من أمام حسينية الإمام علي (ع) في الهرمل، تقدمتها الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الصور والأعلام

وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي بمشاركة، علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وتهادى النعش الطاهر فوب الحشود وهم يرددون هتافات التكبير واللطميات الحسينية وصولًا إلى روضة المدينة، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر قبل مواراته الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الهرمل
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