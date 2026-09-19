ذكر موقع "والا" أن يهود الولايات المتحدة ما زالوا يؤيدون عمليات جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنهم ينتقدون أيضًا بشدة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته مجموعة "ميلمان" لصالح "معهد الناخبين اليهود".

بحسب نتائج الاستطلاع، يشعر معظم هؤلاء بالقلق من أن أفعال نتنياهو أدت إلى تصعيد المشاعر "المعادية للسامية" والمناهضة لـ"إسرائيل".

وبينما ينتشر هذا الأمر أكثر بين الديمقراطيين، فإن ثلث يهود الحزب الجمهوري أيضًا يشعرون بقلق شديد.

كذلك يُظهر الاستطلاع الخلافات بشأن عدد من القضايا في الآونة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، يؤيّد معظم الديمقراطيين تقليص المساعدات لـ"إسرائيل"، في حين يعارض ذلك معظم المستقلين والجمهوريين. وهناك أيضًا خلاف بشأن آخر تحرك مؤيّد لـ"إسرائيل" في الانتخابات التمهيدية، إذ يرى أكثر من ثلث اليهود أنه أدى إلى تفاقم الوضع، في حين ترى أغلبية متزايدة أنه أهم من أي وقت مضى.

كما ذُكر، يؤيد 52% من اليهود تقليص المساعدات لـ"إسرائيل" أو إلغاءها، إذ يؤيد 17% "إلغاء كامل مبلغ 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل"، فيما يفضّل 36% تقليص المساعدات، لكن ليس إلغاءها. وسيُبقي أربعة من كل عشرة (40%) على المساعدات عند مستوياتها الحالية، فيما لم يحسم 8% موقفهم.

وهناك فروق بارزة من حيث الانتماء الحزبي، إذ يريد نحو ثلثي الديمقراطيين (63%) تقليص المساعدات أو إلغاءها، في حين يؤيّد نحو ثلثي الجمهوريين (67%) والمستقلين (65%) الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

ويعرب 56% من اليهود عن قلق شديد من أن "أفعال "إسرائيل" في عهد نتنياهو أدت إلى تصعيد "معاداة السامية" والمشاعر المناهضة لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة". ويتشارك هذا الموقف ثلثا اليهود الديمقراطيين (65%)، وكذلك نحو نصف المستقلين (46%) وثلث الجمهوريين (34%).

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