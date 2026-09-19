رد وزير الخارجية الإيراني على الرسالة والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي، داعيًا إياه إلى الكف عن ذرف دموع التماسيح.

وخاطب عراقجي نظيره الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس" قائلًا: "لقد ارتكبت فرنسا مجازر بحق مليون ونصف المليون جزائري خلال حرب الاستقلال؛ ورغم أن باريس اعترفت رسميًا بأقل من عُشر هذا العدد، إلا أنها لا تزال ترفض الاعتذار عن جرائمها الاستعمارية".

وأضاف عراقجي: "كفى ذرفًا لدموع التماسيح يا سيد بارو؛ فصمتكم حين ارتكبت الولايات المتحدة مجازر بحق أطفالنا في المدارس يغني عن أي تعليق".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أدلى في وقت سابق بتصريحات تناولت الشأن الداخلي الإيراني، متهمًا طهران بانتهاك حقوق الإنسان.





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