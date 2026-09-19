كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي اعتداءات للمستوطنين تطال ممتلكات الفلسطينيين في الضفة

فلسطين

غزة: خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار تسفر عن شهداء وجرحى 
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

غزة: خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار تسفر عن شهداء وجرحى 

2026-09-19 12:06
194

واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مواصي رفح جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، فيما شهدت مناطق شمال غزة عمليات نسف لمبان سكنية، تزامنًا مع سلسلة حوادث إطلاق نار وقصف في مناطق أخرى من القطاع.

وفي أحدث الخروقات، أصيبت سيدة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال بمنطقة مواصي خان يونس، فجر اليوم.

كما أطلقت مسيّرة الاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار باتجاه منازل قريبة من الخط الأصفر شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة استشهد الشاب حذيفة عوض جراء قصف خيمته في شارع الجلاء.

كما استشهد حمادة الرفاعي الذي كان الناجي الوحيد من عائلته التي تعرضت للقصف خلال الحرب.

وفي وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح استشهاد كرم مسعد المسارعة متأثرًا بإصابته برصاص الجيش "الإسرائيلي" في شارع جولس بمخيم النصيرات.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 1,386 فيما بلغ عدد المصابين 4,784 إضافة إلى انتشال جثامين 831 شهيدًا.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع عدد الشهداء وفق وزارة الصحة إلى 73,821، فيما بلغ عدد المصابين 174,897.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات للمستوطنين تطال ممتلكات الفلسطينيين في الضفة
اعتداءات للمستوطنين تطال ممتلكات الفلسطينيين في الضفة
فلسطين منذ 18 ساعة
غزة: خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار تسفر عن شهداء وجرحى 
غزة: خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار تسفر عن شهداء وجرحى 
فلسطين منذ 18 ساعة
حكومة الاحتلال تسرع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
حكومة الاحتلال تسرع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ يومين
5 شهداء بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة
5 شهداء بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة
فلسطين منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
نشطاء حقوقيون مغاربة يحذرون من مخاطر التطبيع الصهيوني 
نشطاء حقوقيون مغاربة يحذرون من مخاطر التطبيع الصهيوني 
عربي ودولي منذ 5 ساعات
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب لا تتوقف
الاعتداءات الصهيونية على الجنوب لا تتوقف
لبنان منذ 15 ساعة
اعتداءات للمستوطنين تطال ممتلكات الفلسطينيين في الضفة
اعتداءات للمستوطنين تطال ممتلكات الفلسطينيين في الضفة
فلسطين منذ 18 ساعة
غزة: خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار تسفر عن شهداء وجرحى 
غزة: خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار تسفر عن شهداء وجرحى 
فلسطين منذ 18 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة