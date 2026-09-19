واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" مواصي رفح جنوبي القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، فيما شهدت مناطق شمال غزة عمليات نسف لمبان سكنية، تزامنًا مع سلسلة حوادث إطلاق نار وقصف في مناطق أخرى من القطاع.

وفي أحدث الخروقات، أصيبت سيدة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال بمنطقة مواصي خان يونس، فجر اليوم.

كما أطلقت مسيّرة الاحتلال من نوع "كواد كابتر" النار باتجاه منازل قريبة من الخط الأصفر شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة استشهد الشاب حذيفة عوض جراء قصف خيمته في شارع الجلاء.

كما استشهد حمادة الرفاعي الذي كان الناجي الوحيد من عائلته التي تعرضت للقصف خلال الحرب.

وفي وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح استشهاد كرم مسعد المسارعة متأثرًا بإصابته برصاص الجيش "الإسرائيلي" في شارع جولس بمخيم النصيرات.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 1,386 فيما بلغ عدد المصابين 4,784 إضافة إلى انتشال جثامين 831 شهيدًا.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع عدد الشهداء وفق وزارة الصحة إلى 73,821، فيما بلغ عدد المصابين 174,897.

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