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لبنان

اعتصام وقطع طرقات في طرابلس وتحذير للحكومة بالتصعيد
لبنان

اعتصام وقطع طرقات في طرابلس وتحذير للحكومة بالتصعيد

2026-09-19 12:44
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بدعوة من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي وسائقي الباصات والميني فان، قطع سائقو الباصات و"الميني فان" الطرقات المؤدية إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور).

ونفذ المشاركون اعتصامًا تحدث خلاله رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، الذي أعلن أن هذا التحرك اليوم هو بمثابة إنذار للحكومة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وسيُتليه تصعيد يعمد من خلاله السائقون والاتحاد إلى قطع كل الطرقات الرئيسية في كل لبنان وحتى الدولية.

وتوجه إلى الحكومة سائلًا: "كيف يمكن لهذا القطاع أن يستمر في العمل في ظل الأوضاع المالية الراهنة وارتفاع سعر صفيحة البنزين وصفيحة المازوت وقارورة الغاز وربطة الخبز؟".

وقال إن الحكومة تتجاهل هذا الواقع وعليها أن تلتفت إليه، وتوجه إلى رئيس اتحادات النقل البري الحاج بسام طليس مؤكدًا أن هذا التحرك يؤازره في مسعاه قبل اجتماع نهار الأربعاء.

كذلك، أضاف متسائلًا: "كيف يمكن لهذا السائق أن يعتاش في ظل تسديد ميكانيك وبدل تأمين ورسوم دفتر القيادة (إجازة السوق)؟ كيف يمكن له أن يستمر وهو يتقاضى 150,000 على الراكب؟".

وقال إننا بحاجة لكي يصدر قرار بدعم السائقين العموميين من قبل الحكومة، مؤكدًا أن التحرك اليوم مؤازر لتحرك الحاج بسام طليس.

وأردف: "لقد لفتنا تحرك النواب وكلامهم في الجلسة الأخيرة والإشكالات فيما بينهم التي تبتغي الشعبية، هذا الأمر لن يقدم لنا خبزًا، نريد من النواب أن يعملوا على أرض الواقع بما يفيد الناس وبما يعود عليهم بالمنفعة وبما يخفف من الأعباء عن عاتقي العامة في لبنان وهذا أمر أساسي".

وختم السيد قائلًا: "هناك تجاوزات وهناك اعتداءات على هذا القطاع وعلى الدولة أن توقف هذه الاعتداءات فورًا، وإننا بصدد التصعيد وهذا مجددًا تحرك كإنذار ليس إلا".

كما تحدث النقيب مصطفى بطيخ عن السائقين مؤكدًا أن التصعيد وارد في كل دقيقة، عارضًا لكل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية طرابلس والشمال
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