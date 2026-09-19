بلا توقف، تستمرّ الاعتداءات "الاسرائيلية" على قرى الجنوب اللبناني بالوتيرة نفسها، غارات، تفجيرات، خروقات. في حصيلة اليوم حتى الساعة، شنّ الطيران الحربي المعادي، غارة على دفعتين على حي الساحة القديمة في بلدة النبطية الفوقا.

ونجا فريق الإسعاف الصحي في كشافة الرسالة الاسلامية وإسعاف بيت الطلبة بأعجوبة، بعدما استهدفهم الطيران الحربي المعادي بغارة ثالثة أثناء توجههم لمكان الغارتين اللتيْن شنّهما الطيران الحربي على النبطية الفوقا.

كذلك نفّذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام.

وسُجّل تفجيرٌ للعدو في محيط كونين بنت جبيل، فيما استهدف القصف المدفعي المعادي المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقيّة وميفدون.

كما علم أن العدو نفّذ تفجيرًا على طريق ديرسريان -القصير، في حين استهدف القصف المدفعي المعادي بلدة ميس الجبل أكثر من مرة وتحديدًا منطقة خِلّة الخشب عند الأطراف الغربية للبلدة، تزامن مع توغّل قوة من جيش العدو تضمّ مشاة وآليات ودبابات وجرافات، قادمة من منطقة المفيلحة باتجاه خِلّة الخشب، وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في المنطقة.

بالموازاة، سجّل أكثر من ثلاثة تفجيرات لجيش العدو في بلدة المنصوري بالتزامن مع إحراق منازل في بيوت السياد.

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