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أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض، وأن مواجهة الاستكبار و"إسرائيل" لا يمكن أن تتم إلّا بالمقاومة.

وفي كلمة له خلال مؤتمر الشهيد المقاوم في الذكرى الـ 55 لتأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان، أضاف سماحته: "اختبرنا في لبنان هذه المقاومة ووجدنا أنها تحرر الأرض والإنسان، وتُخرج العدو "الإسرائيلي" مرغمًا وذليلًا وتعيد للقضية الفلسطينية حيويّتها وإمكاناتها"، وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية قضية مركزية".

وفيما لفت إلى أن المقاومة بكل أشكالها مطلوبة، أوضح الشيخ قاسم أن "المقاومة تعني الرفض للعدو والقتال عندما نتمكن من القتال كلٌ بحسب موقعه ودوره".

وأشار الشيخ قاسم إلى أن "الاعتداء على الجمهورية الإسلامية كان يستهدف إسقاط النظام، لكنها واجهت التحدي"، وبيّن أنه "حتى لو طال الأمر فإن إيران انتصرت"، وأضاف: "حتى لو طال الأمر علينا أيامًا أو أشهرًا نحن منصورون؛ لأننا صمدنا ومنعناهم من تحقيق أهدافهم".

وتابع سماحته القول: "تدريجيًا لا بد أن تظهر ثغرات ويسقط العدو على المستوى المادي"، وأكد أنه "مع التصميم والصمود مع أهلنا نستطيع الوصول إلى النتيجة المطلوبة"، وشدد على أن "مسؤولية الشباب السعي إلى الوحدة الإسلامية، ويجب أن تستمر وكذلك المقاومة".

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