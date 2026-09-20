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إيران

قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل استيفاء شروط إيران
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إيران

قاليباف: مضيق هرمز لن يُفتح قبل استيفاء شروط إيران

2026-09-20 11:23
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 أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد (20 أيلول/سبتمبر 2026)، ضرورة خوض المعركة العسكرية والتفاوض في آنٍ، مشددًا على أنّ طهران لا ترى الحرب والمفاوضات مسارين متناقضين. وقال: "يجب أن نقاتل بعقلانية وحزم، وأن نتفاوض بحزم وعقلانية في الوقت المناسب".

لا عودة إلى شروط التفاوض السابقة

كما أكد قاليباف أنّ إيران أرسلت شروطها بوضوح إلى الطرف الآخر، عبر الوسطاء، وواشنطن تعلم أنّ فرض الإملاءات مرفوض بالمطلق. وأضاف: "لا عودة إلى شروط التفاوض السابقة وفتح مضيق هرمز إلا حين استيفاء شروطنا والاعتراف بحقوقنا والتزام واشنطن بتعهداتها".

نظام جديد في غرب آسيا

في سياق حديثه عن التطورات الإقليمية، قال قاليباف إنّ: "النظام الأميركي القديم انهار اليوم في غرب آسيا"، داعيًا دول المنطقة إلى ترسيخ نظام جديد بالاعتماد على إرادة الشعوب.

وختم بالتأكيد أنّ: "مسار المستقبل لن يُرسم بالتسوّل، بل بالعقلانية والشجاعة والنضال".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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