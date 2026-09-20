أكد القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح أن اليمن: "سيرد على أي قوة تفكر في الاعتداء عليها". وقال مفتاح إن أي جهة تقدم على استهداف اليمن ستواجه ردًا يمنيًا، مشددًا على أن صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء.

كلام مفتاح جاء ردًا على تصريحات تداولتها بعض وسائل الإعلام تتضمن تهديدات من بعض الدول التي يُحتمل أن تتدخل في العدوان على اليمن إزاء التطورات الأخيرة.

يأتي ذلك فيما تخوض القوات المسلحة اليمنية اشتباكات مع القوات المدعومة من السعودية، في العديد من المحافظات، عقب شنّها ضربات استباقية ضدّ تحشيداتها الميدانية. كما تواصل القوات المسلحة اليمنية استهداف منشآت حيوية في الأراضي السعودية ردًا على عدوانها وحصارها على البلاد.

هذا؛ وتشنّ السعودية اعتداءات بغارات جوية تستهدف عددًا من المحافظات، بينها مأرب والجوف وتعز والحديدة.

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