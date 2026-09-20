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فلسطين

3 شهداء و21 إصابة في اعتداءات الاحتلال خلال 24 ساعة في غزّة
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فلسطين

3 شهداء و21 إصابة في اعتداءات الاحتلال خلال 24 ساعة في غزّة

2026-09-20 13:57
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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزّة، اليوم الأحد (20 أيلول/سبتمبر 2026)، وصول 3 شهداء جدد و21 إصابة إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر.

هذا؛ وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات، منذ سريان وقف إطلاق النار المستمر من 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، ارتفعت لتسجل 1,393 شهيدًا و4,822 جريحًا، بالإضافة إلى الانتهاء من انتشال 831 جثة من تحت الأنقاض.

كما أشارت وزارة الصحة، في بيانها، إلى أن الحصيلة التراكمية، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، قد بلغت 73,910 شهداء، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 174,935 جريحًا.

يأتي هذا؛ فيما تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزة، سواء بالقصف الجوي أم المدفعي، أم بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة، ما يتسبب بارتقاء العديد من الشهداء والجرحى بين يوم وآخر.

بالتوازي، يتنصّل الاحتلال "الإسرائيلي" من التزاماته بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة لجهة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومقومات الحياة والتجهيزات اللوجستية إلى القطاع الصحي.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة الشهداء
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