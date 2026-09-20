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بلدية كفرا طالبت بإصلاح أعطال الكهرباء في البلدة:
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لبنان

بلدية كفرا طالبت بإصلاح أعطال الكهرباء في البلدة: "كهرباء الدولة حق لنا"

2026-09-20 14:30
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 دعا الرئيس الفخري الحالي لبلدية كفرا رئيسها السابق مهدي حمدان ومحافظ النبطية بالتكليف منصور ضو ورئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز ومديرية توزيع الكهرباء - قسم التشغيل إلى الالتفات إلى معاناة أهالي بلدة كفرا من الذين صمدوا فيها والعائدين إليها، وذلك في ثلاثة كتب رفعت إلى المسؤولين المعنيين، طالبوا فيها بإجراء كشف فني كامل لواقع الكهرباء في البلدة،:"هذه البلدة الصامدة التي لم يصلها التيار الكهربائي، منذ إعادة تشغيل محطة السلطانية التي تغذي قرى المنطقة، ومنها بلدة كفرا ، في الثاني عشر من الجاري".

هذا؛ وأشار حمدان إلى أن: "القرى المحيطة بكفرا أضيئت وبقيت هي محرومة من كهرباء الدولة". وقال: "صمد أبناء كفرا بقدر ما استطاعوا ونزحوا أيام الحرب؛ ثم عادوا إلى بلدتهم وبيوتهم المهدمة والمتضررة، هم ينتظرون دعم دولتهم ليصمدوا في أرضهم. ولكنهم بحاجة إلى خدمات كثيرة ومنها تغذية البلدة بالتيار الكهربائي مع علمهم بأن التغذية لا تتجاوز الأربع ساعات يوميًا؛ ولكنها تشكّل أساسا للصمود، وتخفف قليلاً من كلفة أعباء المولدات".

كما ناشد المسؤولين المعنيين بـ: "إعطاء التوجيهات المطلوبة للإداريين والفنيين، في مصلحة الكهرباء، للكشف أي عطل وتصليحه، بشكل فوري، لإعادة التيار إلى البلدة؛ لأن بيوتنا وحقوقنا ليست غنائم وكهرباء الدولة حق لنا".

الكلمات المفتاحية
وزارة الطاقة والمياه الجنوب مؤسسة كهرباء لبنان جو صدي
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