قُتل مستوطن، اليوم الأحد (20 أيلول/سبتمبر 2026)، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "نوف تسوف"، والمقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

هذا؛ وأفادت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بأنّ "إسرائيليًا" قد أُصيب بجروح حرجة؛ جراء إطلاق النار قرب المستوطنة، ثم فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

بدورها، ذكرت القناة "12 الإسرائيلية" أنّ حال المصاب حرجة جدًا، قبل إعلان مقتله، مشيرةً إلى أنّ قوات الاحتلال بدأت عمليات مطاردة بحثًا عن منفذ العملية، والذي على ما يبدو قد انسحب من المكان.

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