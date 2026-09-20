حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اليوم الأحد (20 أيلول/سبتمبر 2026)، دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة في أي إجراءات جديدة ضد طهران، مؤكداً أنّ استمرار "السياسة المتناقضة" تجاه إيران سيجعل هذه الدول شريكة في العدوان.

وقال المقر إنّ الدول التي تنحاز إلى "العدو الأميركي" لن يكون بوسعها بعد ذلك توقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية.

تحذير من إجراءات أميركية جديدة

وأضاف مقر خاتم الأنبياء أنّ المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أنّ واشنطن، وفي مسعى "للتغطية على خسارتها وتحقيق مكاسب زائفة"، قررت استئناف إجراءاتها ضد إيران.

وأشار إلى أنّ بعض دول المنطقة وافقت على استئناف هذه الإجراءات الأميركية خلال اجتماع مشترك عُقد في إحدى الدول الأوروبية.

ولطالما حذّرت طهران من استخدام أراضي دول المنطقة أو منشآتها لدعم الهجمات الأميركية ضد إيران، مؤكدةً أنّ قواتها المسلحة سترد على أي اعتداء.

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