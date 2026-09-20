باركت حركة حماس وسرايا القدس عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "حلميش"، غرب رام الله، وأسفرت، بحسب ما جاء في البيان، عن مقتل مستوطن.

وقالت حركة حماس إن العملية جاءت "رداً عملياً" على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو واقتحامه الأنفاق الواقعة تحت المسجد الأقصى، معتبرةً أنها تمثل رداً على الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين وقادة الاحتلال للمسجد.

وأكدت الحركة أن العملية تأتي في سياق ما وصفته بـ"الرد المشروع والطبيعي" على اقتحامات المسجد الأقصى وتدنيسه، مشددةً على أن القدس والأقصى يمثلان أولوية بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.

من جهتها، باركت سرايا القدس العملية قرب مستوطنة "حلميش"، ودعت الفلسطينيين في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، رداً على ما وصفته بالجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وكان قد قُتل مستوطن، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "نوف تسوف"، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.

هذا؛ وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في نيفيه تسوف بعدما أصيب سابقاً ونقل إلى مستشفى.

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