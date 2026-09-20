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الإعلام الحربي ينشر كلمة للشهيد القائد عقيل: الأصل ليس الإمكانيات وإنما كيف تُستخدم

2026-09-20 19:03
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نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مقطع فيديو بعنوان "{لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}" يتضمن كلمة للشهيد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل "الحاج عبد القادر" قال فيها "يمكن للبعض أن يعتبر أن مزيدًا من قدرات النار والإمكانيات تجعل بعض الأفضلية للعدو، هذه من الوجهة السطحية صحيحة، لكن في العمق، من يعرف المقاومة يدرك أن الأصل ليس الإمكانيات إنما الأصل كيف تُستخدم هذه الإمكانيات، والأصل ليس عدد القوة إنما كيف تُستخدم هذه القوة". وأوضح "هذا المؤمن (...) يبتدع الحلول ويبتكر حتى تصبح الأفضلية للمقاومة في كل شيء حتى لو رأى الإمكانيات (عند العدو)".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الإعلام الحربي الحاج ابراهيم عقيل
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