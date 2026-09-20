أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "التهديد "الإسرائيلي" للبنان ككل وليس فقط للجنوب أو الشيعة"، ولفت إلى أن "العدو "الإسرائيلي" لم يتمكّن من احتلال الأراضي التي احتلها في الجنوب إلا بعد وقف إطلاق النار".

وفي حديث لقناة المنار، توجّه النائب فضل الله لبيئة المقاومة بالقول: "اصمدوا واصبروا واثبتوا مع قيادة المقاومة فإن مع العسر يسرًا ولن تبقى الأمور كما هي"، وأضاف "سنعود إلى كل القرى في جنوب لبنان وسنعيد الإعمار بكل الإمكانات المتوافرة".

ولفت إلى أن "ما فعله العدو في لبنان لم يحصل بسبب حرب الإسناد وإنما بسبب أطماع وتحضيرات "إسرائيلية" جرى العمل عليها لسنوات"، وقال "إيران لا تحتاج لمساندتنا ونحن من نستند على إيران اليوم".

وفيما أكد فضل الله أن "المقاومة اليوم تصمد وتقوّي نفسها وتعمل على الاستعداد لمواجهة العدو"، قال "وضعنا الإقليمي مريح جدًا، ولبنان سيتأثر بالمعادلات الجديدة".

إلى ذلك، نبّه النائب فضل الله إلى أن "ما قامت به السلطة اللبنانية هو خضوع مطلق للرغبات الأميركية"، وقال "كان هناك اتفاق "شرف" مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ولكنه انقلب عليه لاحقًا"، وأضاف "لا يوجد أي تواصل مباشر مع رئيس الجمهورية جوزيف عون"، وأوضح "نحن أهل الحوار والمنطق ولكن خطاب السلطة اليوم سلبي".

وتابع قائلًا "نحن مع المفاوضات غير المباشرة ومع الدبلوماسية التي تستند إلى نقاط القوة"، متسائلًا "أين أصبح عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم؟"

وفيما يخص جلسة مساءلة الحكومة، قال فضل الله "قبل يوم من الجلسة نسّقنا ورتبنا كل تفصيل مع حركة أمل"، وأضاف "الحكومة اللبنانية الحالية وزنها السياسي ضعيف جدًا، وإذا سقطت فلا أسف عليها"، وأوضح "حضورنا في الحكومة سياسي ومبني على قاعدة عدم التفرّد بالقرارات"، منوّهًا إلى أن "البقاء في الحكومة يصب في مصلحتنا السياسية والخدماتية".



كذلك، أوضح فضل الله أن "علاقة حزب الله بالجيش اللبناني علاقة طيبة وجيدة جدًا وهناك تنسيق كامل"، وقال إن "أي محاولة لوضع الجيش اللبناني بوجه المقاومة ستكون محاولة فاشلة"، وأضاف "مشكلتنا مع السلطة اللبنانية أنها تريد فرض وصاية العدو على الجيش اللبناني".

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