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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-21 00:12
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11:04 |
"إرنا" عن مكتب الرئيس الإيراني: بزشكيان سيتوجه غدًا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
11:04 |
"إرنا" عن مصدر رسمي في إسلام آباد: نقوي سيلتقي مسؤولين إيرانيين وسيتابع تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الراهنة
11:04 |
"إرنا" عن مصدر رسمي في إسلام آباد: وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور طهران اليوم
11:03 |
اللواء حاتمي: تقف القوات المسلحة على أهبة اليقظة والاستعداد الكامل ولن تتردد لحظة في الدفاع عن استقلال إيران العزيزة وأمنها ووحدة أراضيها
11:03 |
القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: شعبنا وقف مرة أخرى صفًا واحدًا في مواجهة عدوان العدو وتطلعاته التوسعية
10:48 |
القوات المسلحة الإيرانية: لن نتراجع أمام العدو وسنجعل المعتدين والجهات المعادية للشعب الإيراني يتجرعون مرارة المزيد من الهزائم
10:48 |
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: القوات المسلحة غيرت المعادلات الأمنية لصالح الامة الإسلامية والشعب الإيراني الشريف
10:47 |
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: أميركا والنظام الصهيوني اضطرا الى الركوع وخفض الرأس أمام شعبنا وابنائه الشجعان
10:01 |
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: إن أميركا تستعرض ظاهريًا هيمنتها وقوتها باعتبارها القوة المتفوقة لكنها في الواقع شديدة الهشاشة ومعرّضة للخطر
10:00 |
العميد رادان: الدفاع المقدس بالنسبة إلينا ليس مجرد حدث تاريخي بل هو "عقيدة عملياتية" ونموذج للصمود
09:59 |
قائد الشرطة الإيرانية العميد رادان: سنردّ ردًا حاسمًا وموجعًا على أي أوهام باطلة للعدو
09:09 |
حرس الثورة: أهدافنا لم تعد بالضرورة هي الأهداف السابقة لدينا أهداف جديدة لم تتعرض للهجوم بعد
09:09 |
حرس الثورة: تتمثل تلك التغييرات في تغيير جغرافيا الحرب والأسلحة والمعدات الحربية وسندخل أسلحة جديدة بقدرات جديدة إلى المعركة
09:00 |
حرس الثورة الإسلامية: اذا وقع هجوم جديد فستطرأ بالتأكيد تغييرات ملحوظة على دفاعنا وهجومنا المضاد
08:37 |
كاظمي: كان زملاؤنا في مركز وكلاء السلطة القضائية وهم من الخبراء والمحامين المتمرسين إلى جانب الشعب منذ بداية الحرب المفروضة وكذلك خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة
08:36 |
كاظمي: جرت متابعة جرائم الولايات المتحدة عبر جهات مختلفة في السلطة القضائية كما اتُّخذت إجراءات أخرى في وزارة العدل ووزارة الخارجية والنيابة العامة وغيرها من الجهات ذات الصلة
08:36 |
كاظمي: إحدى أكبر الجرائم التي وقعت في محافظة هرمزغان والتي تُعد من الجرائم النادرة في التاريخ هي الجريمة التي وقعت بحق مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب وبحق أطفال هذه المدرسة
08:35 |
متحدث السلطة القضائية الإيرانية علي كاظمي: محافظة هرمزغان هي ساحة للمقاومة والعدالة
07:55 |
العميد محبي: هزيمة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي هزيمة يعترف بها جميع المراقبين والعارفين بالشؤون العسكرية والسياسية حتى داخل الولايات المتحدة نفسها
07:54 |
المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد محبي: أميركا لا تملك شجاعة الاعتراف بهزيمتها في الحرب
07:54 |
العميد محبي: أميركا هُزمت في هذه الحرب وهزيمتها تاريخية ومخزية
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الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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